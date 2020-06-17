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新北25里榮獲「優質治安社區」認證標章 侯友宜親表揚

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎
新北市有25里榮獲「優質治安社區」認證標章，市長侯友宜今天在市政會議中親自頒獎表揚。圖／警方提供
新北市有25里榮獲「優質治安社區」認證標章，市長侯友宜今天在市政會議中親自頒獎表揚。圖／警方提供

新北市警局犯罪預防科以「社區導向」、「科技建警」積極推動社區治安工作及加速推動社區治安營造工作執行計畫。藉由輔導全市93個治安社區，分別遴選出優等、甲等以及成長組等「優質治安社區」由市長侯友宜頒發認證標章，以提升優質治安社區榮譽感，並兼負標竿學習任務，以強化各社區自我防衛能力，有效降低社區犯罪之發生率，打造安全幸福家園。

犯防科長林泰裕表示，頒發「優質治安社區」認證標章是以新北市108年度申請參與內政部社區治安營造及市府加速推動社區治安營造補助的93個治安社區，經過新北市政府社區治安專業輔導團隊分別遴選出優等為五股區興珍等4里、甲等為三重區六福等8里及成長組為新莊區幸福等11里，符合新北市優質治安社區條件。

特別製作「優質治安社區」認證標章，今天由市長侯友宜在市政會議中公開表揚，藉此鼓勵本市各社區積極投入「治安社區」營造工作，現場一併轉發內政部109年「社區治安─標竿社區」認證標章，新北市共有汐止區金龍里、板橋區自強里2個社區獲得內政部認證殊榮。

新北市有25里榮獲「優質治安社區」認證標章，市長侯友宜今天在市政會議中親自頒獎表揚。圖／警方提供
新北市有25里榮獲「優質治安社區」認證標章，市長侯友宜今天在市政會議中親自頒獎表揚。圖／警方提供

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