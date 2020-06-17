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台南人最不愛運動？黃偉哲承諾再增國民運動中心

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇今在議會質詢時指出，台南人被調查為「最不愛運動」，可能是公共運動場域不足，才會降低運動量。記者鄭維真／翻攝
台南市議員蔡筱薇今在議會質詢時指出，台南人被調查為「最不愛運動」，可能是公共運動場域不足，才會降低運動量。記者鄭維真／翻攝

國健署日前統計，台南人最不愛運動，台北人則是全台最愛動第一名，台南市議員蔡筱薇今在議會質詢時指出，台南市敬陪末座可能是公共運動場域不足，才會降低運動量，提出4大建議提升市民運動意願。台南市長黃偉哲表示，受限經費，將考慮朝增設簡約版的國民運動中心來規畫。

蔡筱薇表示，根據國健署統計資料，台南市運動人口比例逐年下滑，台南人為全台最不愛運動。體育署數據顯示，台南的國民運動中心數量為六都最少，新北市12座，台北市12座，桃園市6座，台中市3座，台南市和高雄市分別只有1座，不過高雄市目前已在規畫興建新的場館。

蔡說，為提升市民運動意願，建議可增設多功能室內運動場，例如羽球場、桌球館等，並設女性運動專區，包含瑜珈、有氧運動等都深受年輕女性喜愛。另外，也可以增設戶外球場，感謝市長已向中央爭取在平實營區蓋排球場，目前已動工，同時也希望能加強體育活動推廣。

「雖然我們是全糖城市，但我們還是要繼續運動」，蔡筱薇表示，為何短短一年內運動人口比例會下滑，市府必須去思考原因，若場域都沒減少，就應該加強宣導運動觀念，可考慮與知名網紅、運動員合作，來推薦台南市的公共運動場域。

黃偉哲回應，可以考慮興建新的國民運動中心，但受限經費，會朝簡約版的國民運動中心來規畫，市府也會加強舉辦運動活動；國健署報告是隨機抽樣做民調，呈現的是主觀認知，不一定是客觀的現狀，不過中央機關做的調查地方會虛心檢討。

國健署 黃偉哲

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