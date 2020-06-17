快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孩放電要去哪？ 新北區里公園不用人擠人也能安心玩

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北29區36座區里公園適合大小朋友放電，圖為三重同安公園。圖／新北市民政局提供
新北29區36座區里公園適合大小朋友放電，圖為三重同安公園。圖／新北市民政局提供

後疫情時代，全台各地方政府開始推活動、拚振興，為讓在家悶壞的大小朋友有遊憩地方，新北市民政局彙整36座區里的特色或共融公園，讓民眾在假日不用人擠人也能安心享天倫之樂。

民政局長柯慶忠表示，區里公園，皆為里民、地方及身障團體研議，凝聚社區意識後所打造的，讓一般兒童、身心障礙兒童，甚至成人都能「共融、共學、共享、共玩」，提升在地居民生活品質。

像是汐止以「紙飛機」為主題的白雲公園，有3種設計的溜滑梯、九道磨石子溜滑梯，其中一座更高達3層樓高，為具挑戰性的公園。

蘆洲柳堤公園則將柳樹圖案融入地墊，除了遊具還回收雨水作為澆灌及廁所用水，打造抗災防洪的共融防災公園。

鄰近三峽老街的中山公園擁有30公尺長的彩虹樹藤溜滑梯、酷跑棧道及結合多種攀爬設施的樹屋平台；土城區延和社區公園則擁有全台首座籃子溜索。

土城居民張小姐表示，剛搬到土城時人生地不熟，但帶孩子到公園後，認識許多志同道合的全職媽媽，現在大家經常一起帶孩子探索新北各大小特色公園，小孩放電、媽媽也可順便休息，生活非常充實。

三重區公所表示，多數區里公園的規畫多會邀請特色公園行動聯盟、台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及在地里長等意見交流，營造多元遊戲空間，不僅增進民眾對公園認同感，也讓孩童有激發好奇心和探索力的去處。

柯慶忠表示，市府自推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」以來，各機關陸續新設或修建特色及共融遊戲場。

目前新北9區公所在2018年完成26座、2019年6座、今年目前則完成且啟用4座，另有17座公園正在施作、規畫中，以全齡化公園為目標，讓市民能有更好的休憩環境。

新北29區36座區里公園適合大小朋友放電，圖為八里商港公園。圖／新北市民政局提供
新北29區36座區里公園適合大小朋友放電，圖為八里商港公園。圖／新北市民政局提供

溜滑梯 全職媽媽

延伸閱讀

女星一日消防員體驗 穿防火衣、背空氣瓶直呼超辛苦

議員呼籲補助人工生育 新北：可以研議

新北免費協助身後事 環保葬省25萬

環保葬成趨勢新北免費協助身後事 可省喪葬費25萬

相關新聞

加菜囉！北市動物園封園修植栽 草食動物飽餐一頓

台北市立動物園周一起「不對外開放」10天，6月25日恢復正常營運。今年維修重點聚焦在大型植栽修剪，閉館第3天，園方出動電...

「救命錢」宣傳惹議 黃珊珊：跟馬郝比柯文哲九牛一毛

台北市政府2018年用1580萬元預算請「國家地理頻道」拍廣告宣傳「台北大縱走」。遭議員質疑，這筆預算竟動用「救命錢」二...

藍議員嘆台北產業變「慘業」 勸柯文哲別吃碗內看碗外

國內疫情趨緩，各地積極重啟觀光，國民黨台北市議員游淑慧今天於臉書發文，點名台北市長柯文哲「醒一醒」，外縣市景點人山人海，...

不輸春天櫻花 大安森林公園「紫金」爭豔

正值初夏，台北市大安森林公園的信義路側，出現一簇簇炫麗的紫紅色花團，豔麗的紅色中参雜著紫色，看起來格外的脫俗亮眼；另外，...

台南人最不愛運動？黃偉哲承諾再增國民運動中心

國健署日前統計，台南人最不愛運動，台北人則是全台最愛動第一名，台南市議員蔡筱薇今在議會質詢時指出，台南市敬陪末座可能是公...

小孩放電要去哪？ 新北區里公園不用人擠人也能安心玩

後疫情時代，全台各地方政府開始推活動、拚振興，為讓在家悶壞的大小朋友有遊憩地方，新北市民政局彙整36座區里的特色或共融公...

北市三倍券加碼出爐最大獎百萬名車 預估百億元效益

行政院下月中將發放振興三倍券，為了讓錢留在台北市，台北市政府的加碼振興方案今天出爐。為活絡台北市商機，台北市從7月15日...

假日漫遊石碇 逛IG打卡熱點

新北市石碇區被好山好水圍繞，有淡蘭古道、IG打卡熱點「鱷魚島」、「千島湖」等景點，也可到在地老街漫遊、品嘗在地小吃，很適...

又悶又熱！狗狗單獨留車內 北市首次開罰飼主2000元

炎夏到來，防範毛孩中暑是飼主必備工作，台北市動保處今天表示，之前接獲通報，有飼主把貴賓犬獨留於汽車內，已違反「台北市犬貓...

新北環查重案組成立9個月 水中埋伏、業者圍車不嫌苦

新北環境稽查重案組成立8個多月，曾遭業者車輛追逐包夾威脅，也曾在水中草堆埋伏數小時蒐證，攝影器材還曾因蒐證現場高溫損壞。...

影／動用「救命錢」拍宣傳　柯：為何不排正式回答？

台北市長柯文哲去年多次登山，並在臉書宣傳「台北大縱走」，昨日議會工務委員會審工務局決算，卻發現柯市府斥資1580萬元，請...

天氣悶熱飼主獨留寵物於車內 北市首例開罰2000元

天氣越來越悶熱，台北市動保處首例開罰飼主單獨將犬隻留置車內，依「臺北市犬貓飼養照護規則」開罰2000元。

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。