小孩放電要去哪？ 新北區里公園不用人擠人也能安心玩

後疫情時代，全台各地方政府開始推活動、拚振興，為讓在家悶壞的大小朋友有遊憩地方，新北市民政局彙整36座區里的特色或共融公園，讓民眾在假日不用人擠人也能安心享天倫之樂。

民政局長柯慶忠表示，區里公園，皆為里民、地方及身障團體研議，凝聚社區意識後所打造的，讓一般兒童、身心障礙兒童，甚至成人都能「共融、共學、共享、共玩」，提升在地居民生活品質。

像是汐止以「紙飛機」為主題的白雲公園，有3種設計的溜滑梯、九道磨石子溜滑梯，其中一座更高達3層樓高，為具挑戰性的公園。

蘆洲柳堤公園則將柳樹圖案融入地墊，除了遊具還回收雨水作為澆灌及廁所用水，打造抗災防洪的共融防災公園。

鄰近三峽老街的中山公園擁有30公尺長的彩虹樹藤溜滑梯、酷跑棧道及結合多種攀爬設施的樹屋平台；土城區延和社區公園則擁有全台首座籃子溜索。

土城居民張小姐表示，剛搬到土城時人生地不熟，但帶孩子到公園後，認識許多志同道合的全職媽媽，現在大家經常一起帶孩子探索新北各大小特色公園，小孩放電、媽媽也可順便休息，生活非常充實。

三重區公所表示，多數區里公園的規畫多會邀請特色公園行動聯盟、台灣身心障礙兒童權利推動聯盟及在地里長等意見交流，營造多元遊戲空間，不僅增進民眾對公園認同感，也讓孩童有激發好奇心和探索力的去處。

柯慶忠表示，市府自推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」以來，各機關陸續新設或修建特色及共融遊戲場。