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北市三倍券加碼出爐最大獎百萬名車 預估百億元效益

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府的加碼振興方案今天出爐。為活絡台北市商機，台北市從7月15日至8月底推出為期1.5個月「2020來台北一起GO」消費抽獎活動。實習記者許毓庭／攝影
台北市政府的加碼振興方案今天出爐。為活絡台北市商機，台北市從7月15日至8月底推出為期1.5個月「2020來台北一起GO」消費抽獎活動。實習記者許毓庭／攝影

行政院下月中將發放振興三倍券，為了讓錢留在台北市，台北市政府的加碼振興方案今天出爐。為活絡台北市商機，台北市從7月15日至8月底推出為期1.5個月「2020來台北一起GO」消費抽獎活動。台北市副市長黃珊珊表示，台北市的三倍券加碼，除安心旅宿、來台北一起GO抽獎，本周六市長柯文哲也會宣布敬老卡、愛心卡加碼，北市府將投入6億元經費，預估可以帶來百億元的刺激經濟效益。

因應中央三倍券即將發放，北市府的商圈、夜市、市場加碼方案今天出爐。北市產發局表示，台北市從7月15日至8月31日期間，民眾只要到台北市消費，動動手指登錄發票，加入Line@集點或使用悠遊付支付，就有機會抽中百萬名車、212台高級電動機車，616份超值福袋及10餘台高級智慧型手機，總價值超過1200萬元大獎。

黃珊珊表示，面臨後疫時代帶來的機會與挑戰，回復商業動能，振興經濟是北市府首要之父，希望能透過振興抽獎，提升整體買氣，達到將中央振興券留在台北，共同提振商機活絡商業發展的目標。

產發局表示，這次的「來台北一起GO」消費抽獎活動，北市府將串聯商圈、夜市、及市場攤商及旅宿業者，招募1000間特約店家，提供折扣優惠或大禮包，規劃多重豐富的消費優惠及抽獎機制。

產發局表示，活動分別有發票登錄二重抽、Line@集點周周抽及悠遊支付特別抽。活動期間，民眾只要在北市單筆發票消費滿200元，即可登入發票抽獎，單筆發票消費滿200元到500元一次抽獎機會，501元到1,000元有兩次抽獎機會，之後每次以500元為一個級距，最高單筆消費金額達5萬元，活動結束後會統一抽出百萬汽車及百台高級電動機車。

另外，只要在109年8月31日前成為悠遊付會員，每張發票在第一重抽還可以再多一次抽獎。第二重周周抽部分，只要到特約店家或特約旅宿消費滿200元登入發票，除了可參與第一重抽的活動外，特約店家還可額外週週抽88份，總計616份的超值福袋，另特約旅宿可額外週週抽10台，總計70台的高級電動機車

至於夜市、市場等沒有發票，也可以在活動期間加入市府LINE@，在指定特約店家、市場或夜市不限金額消費，掃描消費QR code參與LINE@集點，集滿任2點就有1次抽獎機會，最多可集6點享有3次抽獎機會，即可週週抽3台高級電動機車總計21台，以及2台高級智慧型手機總計14台。

北市 發票 電動機車

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