假日漫遊石碇 逛IG打卡熱點

新北市石碇區被好山好水圍繞，有淡蘭古道、IG打卡熱點「鱷魚島」、「千島湖」等景點，也可到在地老街漫遊、品嘗在地小吃，很適合全家親子共遊，石碇區公所表示，民眾假日可安排到石碇，體驗小鎮漫遊的魅力。

石碇區公所區長李浩榕表示，到石碇除了擁抱青山綠水之餘，還可品嘗到在地美食小吃，石碇老街有獨一無二的風味黃金蛋及滿口豆香的豆腐冰淇淋，也有以當地農村阿嬤以傳統做法製作的阿嬤麻糬，店家更在2002年還獲得了台北麻糬大獎賽-最佳特色獎，這些都是體驗過還想推薦朋友一起享受的幸福小吃。

另外，石碇「一粒粽」是更是北部知名粽子老店，2011年底首次參與行政院農委會舉辦的第一屆台灣百大米食料理餐廳大賽，成功奪下冠軍登上台灣之最，業者表示，端午節快到了，除了應景吃美食，「一粒粽」取其諧音「一定中」，也可買來送給要應試的考生，預祝有個好彩頭。

石碇區公所表示，在永定里有五路財神廟、元寶山仙石府、姑娘廟及聖興宮等各種宗教廟宇，形成一個宗教園區，而這些廟宇皆在永定溪周邊，經過市府協助整治後，周邊環境種植了大量的綠化植物，再結合當地財神廟元寶造型融入環境，遊客吃飽後可以到財神廟拜拜，不僅能得到心靈昇華的洗禮，更能感受到石碇區特有的歷史、宗教、民俗、社會情感的園區特色。