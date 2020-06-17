又悶又熱！狗狗單獨留車內 北市首次開罰飼主2000元

炎夏到來，防範毛孩中暑是飼主必備工作，台北市動保處今天表示，之前接獲通報，有飼主把貴賓犬獨留於汽車內，已違反「台北市犬貓飼養基本照護規則」，除了要求立即改善，並首次開出罰單2000元，呼籲飼主別為一時方便，疏忽毛孩的健康照護而觸法。

台北市動保處說明，今年5月接獲民眾通報，發現信義區地下停車場，有1隻單獨留置於汽車內的貴賓犬，擔心車內悶熱的環境造成犬隻中暑，或有熱衰竭死亡的生命危險，通報動物救援專線請求救援。

動保人員至現場後，發現車窗留有空隙讓空氣流通，但仍擔心犬隻安危，在場守候至飼主出現，飼主說明，因臨時決定進百貨公司購物，未帶運輸籠、揹帶或寵物推車，無法與犬隻一起進入，只好返回停車場將牠放於車上，並留置於車內約莫1個半小時。

台北市動保處指出，此行為已違反「台北市犬貓飼養基本照護規則」第6條規定，飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內，本月也開出首張罰單。

台北市動保處表示，今年2月20日，北市府發布「臺北市犬貓飼養基本照護規則」，主要針對台北市的氣溫及犬、貓生理需求考量，訂有飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，並明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，以避免汗線不發達的毛孩，因飼主疏忽而造成中暑等生命危險。