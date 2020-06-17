藍議員嘆台北產業變「慘業」 勸柯文哲別吃碗內看碗外

國內疫情趨緩，各地積極重啟觀光，國民黨台北市議員游淑慧今天於臉書發文，點名台北市長柯文哲「醒一醒」，外縣市景點人山人海，反倒台北業者愁眉苦臉，質疑台北市觀光促銷 「太摳太窄」，但民眾黨不斷在討論高雄市長補選，奉勸兼任黨主席的柯文哲，不要「吃碗內看碗外」，先救台北市的商圈及觀光景氣吧。

國民黨台北市議員游淑慧於臉書發文，要台北市長柯文哲醒一醒，台北觀光需要葉克膜，台灣逐漸解凍，各地旅遊觀光人潮和消費，都呈現爆炸性的增長，假日走到外縣市景點到處人山人海， 店家老闆的表情是開心地鬆一口氣。

游淑慧又說，但反觀台北呢？ 今年大概別想國際的觀光客和商務客了，可是現在柯市府連外縣市的觀光客都爭取不到，自己的台北市民又往外消費，結果台北業者繼續愁眉苦臉， 飯店入住冷清清， 商圈消費也不見增長。

游淑慧表示，最近遇到商圈和飯店業者， 普遍只有兩種情緒，不是「 憤怒」就是「 愁苦」，台北市政府卻只推出搔不到癢處的觀光促銷方案來敷衍，把市政府自己的七個場館降價宣傳。

游淑慧表示，請問外縣市的朋友，會因為天文館從40元降到20元，跑來台北嗎？ 或者台北市民會因為自來水園區從80元降到50元，就喜滋滋跑去嗎？質疑這樣的政策太摳又太窄，既然是市府的場館， 門票也只需幾十元， 何不乾脆1個月門票全免，刺激台北市民前往，主要目的在增加周圍的商機。

游淑慧指出，簡單看一個價格表， 就知道台北的飯店業有多麼降價競爭，同樣是6月25 、26端午連假、五星級的飯店住宿，台北著名的君品、遠企，居然5000有找，其他縣市不是訂購一空， 就是價格翻漲。

游淑慧表示，台北的產業變慘業，最近民眾黨不斷的對高雄市長補選，及2022台北市長人選提出看法，但她還是要奉勸黨主席柯文哲，不要「吃碗內、看碗外」， 先急救台北市的商圈及觀光景氣吧。