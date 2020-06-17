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新北環查重案組成立9個月 水中埋伏、業者圍車不嫌苦

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北環境重案組稽查員爬上煉鋁廠高處暗中蒐證。圖／新北環保局提供
新北環境重案組稽查員爬上煉鋁廠高處暗中蒐證。圖／新北環保局提供

新北環境稽查重案組成立8個多月，曾遭業者車輛追逐包夾威脅，也曾在水中草堆埋伏數小時蒐證，攝影器材還曾因蒐證現場高溫損壞。市長侯友宜今天表示，市府會盡一切力量支援重案組，全力打擊環境犯罪。

環境稽查重案組去年10月，由檢警調及環保單位任務編組成立，環保局長程大維今天在市政會議報告成果，表示至今已移送26件、起訴99人、追討不法所得2100萬、罰鍰1200萬。他以五股垃圾山非法煉鋁工廠、非法處置廢棄物、廢液棄置犯罪集團等案例，說明成果。

環保局統計，去年共受理5萬4747件陳情、稽查10萬8206件，最後裁處2萬6272件，罰緩超過1億5千萬元，其中以噪音案件占44.5%最多，空汙31.1%其次，廢棄20.2%第3。

程大維說，重案組以國土破壞、環境組織犯罪和市府重大環境專案為目標，全新北共分6隊24小時執勤，今年大刀闊斧整頓的五股垃圾山就是重點之一，處理時效限1.8小時。

為了蒐證，藏在草堆忍受蚊蟲或泡在水裡忍受寒冷，都是常有的事，攝影器材還曾因現場高溫損壞。

稽查過程中須克服許多困難危險。分隊長劉展嘉說，曾在五股垃圾山追查非法土方和廢棄物，卻被業者控場人員（俗稱小蜜蜂）反跟監，以車輛前後包夾攔車質問。事後侯友宜大為震怒，強力進場調查法辦嚴懲。

剛成立時調查五股垃圾山煉鋁廠印象最深，他說，業者始終拒絕開門，聲稱只是倉庫，他們從廠房後方爬上3層樓高圍牆錄影蒐證，配合空拍機及熱顯像儀稽查，才取得證據。

侯友宜表示，進步優質的城市必須有好的生活環境品質，環保工作卻不是環保局就能承擔，所以成立重案組聯合稽查，強力打擊除弊。

「環境安全不只是口號」，侯友宜說，以五股垃圾山為例，近30年來都是藏汙納垢的都市毒瘤，賭場、洗土膏、槍枝等都有，沒人敢靠近。但半年多來市府大力整頓，如今已逐漸改善，重回正軌。

侯友宜 新北 高溫

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