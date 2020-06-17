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影／動用「救命錢」拍宣傳 柯：為何不排正式回答？
台北市長柯文哲去年多次登山，並在臉書宣傳「台北大縱走」，昨日議會工務委員會審工務局決算，卻發現柯市府斥資1580萬元，請國家地理頻道拍50分鐘節目宣傳，其中800萬還來自「救命錢」第二預備金。對此，柯文哲今早未正面回應，僅說「為什麼不來排一個比較正式的來回答？」
北市大地處去年推出台北南北大縱走活動，昨遭議員踢爆，為了做置入性宣傳，市府竟未循預算編列，動用大地處的工程管理費600萬、第一備金180萬，和市長第二備金800萬元。大地處長池蘭生也說明，因一般工程費不會編入宣傳費，是市長和副市長認為有必要做國際宣傳。
柯文哲今早出席大安區里長座談會，會前媒體追問台北大縱走有必要花1580萬國際宣傳嗎？裡面還有800萬二備金，有這麼急嗎？柯文哲稍微停下步伐，邊走邊說「為什麼不來排一個比較正式的來回答？」
至於高雄市長補選，外傳將「藍白合作」，台灣民眾黨有可能不會推人嗎？身兼黨主席的柯文哲則表示，我們中午就開會，再看他們最後決定。
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