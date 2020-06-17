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天氣悶熱飼主獨留寵物於車內 北市首例開罰2000元
天氣越來越悶熱，台北市動保處首例開罰飼主單獨將犬隻留置車內，依「臺北市犬貓飼養照護規則」開罰2000元。
台北市動保處動物救援隊長吳晉安表示，動保處是在今年5月接獲民眾通報，指信義區地下停車場有1隻貴賓犬被飼主單獨留置於汽車內，通報的民眾擔心，因爲車內悶熱環境，恐造成犬隻中暑，或有熱衰竭死亡等生命危險。
吳晉安說，動保人員至現場發現，車窗留有空隙讓空氣流通，但仍擔心犬隻安危，在場守候至飼主出現。飼主則表示，是因臨時決定去百貨公司購物，未帶運輸籠、揹帶或寵物推車，只好將寵物放於車上，留置於車內約莫1個半小時，但此行為已違反「臺北市犬貓飼養基本照護規則」第6條規定「飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內。」北市府依規則開出首張罰單開罰2000元。
吳晉安說，北市府今年2月20日依「北市動物保護自治條例」第12條第2項規定，訂定發布「臺北市犬貓飼養基本照護規則」，主要是針對臺北市的氣溫及犬、貓生理需求考量，訂有飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度要求，及汽車或機車載運需有防護措施等相關規範，提供飼主在照護動物基本規劃與觀念，並明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，以避免汗線不發達的毛孩，因飼主疏忽而造成中暑等生命危險。
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