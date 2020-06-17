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台中購物節如何抽豪宅？下載APP登錄點數加碼送

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局張峯源推薦民眾透過下載「台中購物節」APP，可透過掃瞄電子發票累積點數抽大獎。記者趙容萱／攝影
台中市經發局張峯源推薦民眾透過下載「台中購物節」APP，可透過掃瞄電子發票累積點數抽大獎。記者趙容萱／攝影

「台中購物節」7月1日至8月31日登場，在台中市消費滿額，周周抽現金10萬元，最大獎是近千萬的精品豪宅。台中市經發局張峯源說，下載「台中購物節」APP，註冊為會員，不但可登錄發票累積點數，完成填選會員資料、綁定雲端發票等APP推出的活動還會加碼送點數，市府也規劃了好禮，要提供給認真完成點數任務的會員們。

張峯源指出，台中購物節APP有五大功能，包括「會員註冊、發票登錄、綁定雲端發票、會員推薦、點數任務」。會員註冊可透過手機號碼、email、臉書、Google等多種方式註冊，完成個人資料填選成為會員後，即可登錄發票取得抽獎機會。

發票登錄方式，可以透過掃瞄電子發票、手動登錄發票，或登錄收據等三種累積消費金額，到特約店家消費享3倍計的加乘累計；APP綁定雲端發票，消費資料不漏接。

張峯源說明，「會員推薦」，透過Line推薦好友成功，可獲得點數；「點數任務」為按下首頁右下星型圖案，會跳出「個人任務」，例如完成填選會員資料加250點，綁定雲端發票載具加500點等，陸續還會在APP內公布多項的「點數任務」可獲得更多的點數，市府也規劃了好禮，要提供給認真完成點數任務的會員們。

台中市經發局張峯源推薦民眾透過下載「台中購物節」APP抽大獎。記者趙容萱／攝影
台中市經發局張峯源推薦民眾透過下載「台中購物節」APP抽大獎。記者趙容萱／攝影

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