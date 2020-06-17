講錯蔣渭水歷史 柯文哲再PO影片自認有點糗

台北市長柯文哲日前PO出大稻埕無圍牆博物館宣傳片，影片最後手指向迪化街郵局（昔永樂町郵便所）表示，當年蔣渭水在這發電報給國際聯盟，控訴日本人賣鴉片，此片一出遭文資人士糾正，打電報的人是蔣渭水兒子蔣松輝，地點則是在台北郵便所（今北門郵局）。柯文哲昨晚PO臉書坦言有點糗，但有錯就改，由北市府自媒體小組訪談蔣渭水文化基金會，重拍影片還原當年。

最新上架影片中，蔣渭水文化基金會副執行長、蔣渭水曾孫蔣寶漳表示，現在的迪化街郵局，日治時期是永樂町郵便所，蔣渭水當年在這，主要是發國內電報，如當年「同胞須團結，團結真有力」。

至於北門郵局，蔣寶漳說，當年是蔣渭水在兒子蔣松輝放學回家後，請他穿著制服、趕在郵局下班前一刻，騎腳踏車到郵局發英文電報，避免被相關人士刁難，抗議日本政府在台灣販售鴉片，希望國際聯盟能出手制止。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根補充，日本人在台灣把鴉片當健康食品在賣，電報發出後，日本人也受到壓力，一方面國際聯盟要調查，最後關閉了煙館。

對於這次事件，蔣朝根說，市長自己要當觀光代言人，是很好的政策，大家都喜歡聽故事，柯也說「這裡每棟老屋都是故事。」影片畫面也拉到大安醫院，當年是台灣文化協會本部，也是台灣第一份報紙「台灣民報」總批發處。

蔣朝根也展示1925年1月1日「台灣民報」新年特刊，他說，當時已有近一萬份發行量，當年台灣有三大報，分別是北報、中報、南報，皆由日本人創辦，內容多是附和殖民統治，「台灣民報」則是台灣人唯一言論機關，可說是「小蝦米對抗大鯨魚」，希望大家一起用腳徒步感受歷史氛圍。

柯文哲臉書則說明，為了宣傳「無圍牆博物館」，北市府自媒體小組四月安排到大稻埕永樂市場拍攝影片，當時看到迪化街郵局，也想起2014年蔣朝根老師花三小時帶他在大稻埕漫遊，於是拍攝當下也跟同仁「老柯賣瓜」，但時間過太久，記憶跟說法都不夠準確。

柯文哲說，蔣渭水先生過去雖然的確有到永樂町郵便局（現迪化街郵局）發電報，但多半是發給在台灣的民眾黨人，而非直接發到國際聯盟。柯坦言，雖然有點糗，但若能讓更多人了解這段歷史，也是好事一樁，有錯就改，因此再拍一支影片還原當年，由蔣渭水後代來說。