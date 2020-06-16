YouBike2.0試辦評價高 台北市10月擴大佈建

台北市啟動YouBike2.0計畫，今年初公館地區試辦，頗受好評，北市府預計在2021年底，在全市設置1200個2.0站位，台北市交通局初步規劃，從8月起開始會勘，又以大安區、中正區「搶頭香」，預計10月開始建置。

今年1月北市府於公館區試辦的YouBike2.0，總共建置102個站點，試辦至今累積約50萬車次租借，使用人數逾6萬人，且民眾的問卷調查，服務滿意度逾9成。

如今YouBike2.0的全面建置終於有譜，台北市交通局初步規劃，今年8月開始會勘，10月先在大安區、中正區擴建，11月為信義區，至於北投、士林、中山、內湖、南港區等，也會陸續擴建。

台北市交通局指出，YouBike2.0採無需用電的輕樁系統，將朝向在捷運出入口增設，預計在2021年底前，全市擴增至1200處站點、2萬個車位、1萬3000多輛車。

因現行的YouBike1.0，跟2.0系統不相同，未來1.0的車柱、車輛將陸續退場，台北市交通局表示，目前全市的1.0站位約400處站點，未來將陸續汰除，只保留部分雙北市交界處。