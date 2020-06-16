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三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

聯合報 / 記者吳亮賢施鴻基／新北即時報導
新北市三重果菜市場可能易地重建。圖／新北城鄉局都更處提供
新北市三重果菜市場可能易地重建。圖／新北城鄉局都更處提供

新北市三重果菜批發市場重建討論20多年，市長侯友宜日前在市政會議提出「易地重建」，其中蘆洲北側農業開發區成為選項之一，引發地方民眾反彈，市議員李坤城更批評，蘆北已規畫有捷運機廠、大台北農產品集貨場預定地，差點還有超高壓變電所，「不好的設施都在蘆北重劃區」。

三重果菜市場營業迄今近40年，隨著都市發展，當地運菜貨車頻繁出入，建物老舊，當地興起遷移、改建的聲音，不過因3成地主意見未整合，至今沒有下文。

侯友宜日前表示，三重果菜市場不必堅持在人口稠密的三重區重建，可選擇其他更適合、人口較不密集區域，對市民的影響會比較小，再導入創新、智能化，打造具美食和美景的新果菜市場。市府相關單位也鎖定蘆洲北側農業區評估，考慮易地重建。

對此李坤城表示，蘆北已規畫大台北農產品集貨場、捷運機廠等設施，蘆北重劃區之前在地方辦說明會時，也沒有提到三重果菜市場遷建的議題，台電最近又提出要在蘆北蓋變電所，他質疑，「為什麼不好的設施都在蘆北重劃區？對蘆洲人不公平！」

地方民眾也表示，若三重果菜市場跑到蘆北，周遭住戶作息及生活品質將大受影響，清晨4、5點就會有貨車進出、批貨，收市時恐造成環境髒亂，「大家要的是公共設施，不是嫌避設施。」

農業局長李玟回應，針對三重果菜市場的未來發展，5月已委託業者進行綜合規畫研究，目前在資料收集階段，一定會聽取地方意見，再依據都市計畫審議結果規畫，朝向日本豐洲市場國際化、現代化與智慧化的觀光亮點發展。

新北市三重果菜市場營業近40年，近年興起遷移、改建的聲音，因3成地主意見未整合，仍無下文。 圖／本報資料照片
新北市三重果菜市場營業近40年，近年興起遷移、改建的聲音，因3成地主意見未整合，仍無下文。 圖／本報資料照片

重劃區 侯友宜

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