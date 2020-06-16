發肉粽、贈防疫包 全聯有線送愛關懷寒士

為幫助無依無靠的寒士過端午佳節，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視與新北市議員王威元及人安基金會，共同舉辦「寒士慶端午」活動，除了發送應景的肉粽，還致贈「抗暑防疫健康包」，提前陪伴弱勢朋友歡度佳節。

全聯有線電視總經理龔邦泰表示，今年我們跟去年一樣，也搭王威元議員及人安基金會的列車，共同辦理寒士端午關懷活動。我們知道王威元議員從擔任里長時就開始舉辦這項關懷活動，而全聯有線電視也在地服務30年，所以回饋地方.照顧弱勢是我們應盡的責任。

新北市議員王威元指出，這次非常感謝凱擘大寬頻全聯有線電視鼎力支持，贊助10萬元活動經費，也感謝各界共襄盛舉，希望這項連續舉辦6年的愛心活動，能夠繼續舉辦下去。

這次活動，人安基金會在各界的贊助下，特別準備350份「抗暑防疫健康包」，每份包含遮陽帽、夏季衛生衣褲、清潔沐浴用品及防疫用品。而應景的肉粽當然也少不了，希望讓寒士朋友飽餐一頓，感受過節氣氛。

人安基金會新北平安站站長張子文表示，雖然每個愛心團體的力量有限，但只要大家齊心協力就能點亮社會，呼籲社會各界伸出援手，也希望民眾發揮愛心，每個月只要認捐300元，就能幫助一位寒士朋友重新站立、重返社會。