大南瓜住vip包廂 淡水瓜農盼破重量紀錄

全國南瓜比賽將本月的19日20日於淡水捷運站展開，今(16)日淡水區農會總幹事到淡水區拿下四次全國大南瓜比賽冠軍林建訓瓜田視察，這些大南瓜獨自享受vip包廂，加風扇提供散熱，就像住在飯店一樣舒適，估計可以突破九百台斤紀錄。

大南瓜參賽者林建訓表示，今年的梅雨氣候時間較長，為了不讓下雨導致南瓜爆裂，他在瓜棚週圍都加深排水系統，而今年比較起往年，保守估計可以突破九百台斤，以目前外型來說，比較沒有那麼圓潤，不過扁平的外觀，可能會造就南瓜肉質紮實，重量也許就會比較多。

農友親自搭起棚架，讓一顆大南瓜獨自享受vip包廂，加風扇提供散熱，就像住在飯店一樣舒適。

淡水農會總幹事高忠表示，每年的大南瓜比賽，是全國瓜農相當盛大的活動，去年的比賽也是淡水瓜農林建訓以903斤拿下冠軍。

瓜農林建訓表示，而今年更希望可以衛冕，更要突破自己記錄，而未來也希望在地有意願的農友，也一起加入種大南瓜的行列，林建訓都可以傳授如何種植，讓更多人一起共襄盛舉，打造在地大南瓜特色。