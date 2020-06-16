聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止單車引道濕滑騎士慘摔 改鋪柏油改善
汐止區基隆河步道南陽橋下的自行車牽引道，原本的PU地面再加上斜坡，下雨濕滑造成不少單車騎士慘摔受傷，新北市議員周白珮茹要求相關單位變更為柏油鋪面，今(16)日水利局也進場施工改善，要還給民眾安全舒適的騎乘環境。
市議員白珮茹指出，今天主要是來看汐止南陽大橋下的基隆河自行車牽引道施工的狀況，因為很多民眾在這裡跌倒而且摔的很慘，那經過相關單位不管是做止滑條或是立牌，每次我看到民眾還是騎著腳踏車過去，也造成很多意外事件，所以，初步跟市府高灘處溝通改善。
白珮茹表示，已經進場改善，會將原本pu地面全部刨除，換成瀝青鋪面，讓大家不管是走路或是騎車更安全，避免下坡時候加速造成民眾再次受傷的事件，但還是要提醒大家經過這一段減速慢行，讓大家在使用整個自行車道能夠更安全。
經常沿著基隆河步道騎自行車的民眾說，這個引道下雨天特別滑，也曾經看過有人摔倒，真的很危險，換鋪柏油很好，至少比較不滑。
基隆河步道本來就是柏油路面，現在牽引道也改為同一種材質，這一兩天就會完工，讓民眾騎自行車更舒適安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言