新北3養蝦池也染上十足目虹彩病毒 已銷毀2千公斤

養蝦業者最怕！新北市動保處近日接獲業者通報，養池場內蝦子突然大量暴斃，檢驗結果出爐後驗出感染十足目虹彩病毒，動保處表示，該病毒對蝦類傳染力極高，經查後發現也有2家業者的養池場染病，業者查驗後也非常驚訝，因沒有大量暴斃所以未察覺，相關狀況仍在查驗中。

動保處代理處長楊淑芳表示，截至今日為止，已有3家業者的養殖場染病，養池場都位在三芝區，目前已協助業者清除、銷毀蝦子，總重量2千公斤，並在養殖池中投放胺類消毒藥水消毒24小時，再把池水放乾，依照池子不同，會以高壓水柱清洗或是以生石灰進行消毒，相關補償金額會由漁業處向業者說明流程。

楊淑芳表示，上月23日有三芝業者通報白蝦大量暴斃，出盼原因是因為連日大雨，造成養蝦場環境驟變，導致蝦子緊繃無法適應、大量暴斃，詳細檢驗結果出爐後，也驗出確認感染十足目虹彩病毒。

動保處以此養蝦場為基準，開始查驗半徑3公里內的白蝦、螯蝦養殖場，其中有查驗到2家業者的螯蝦有感染到病毒，但因死亡率不高，業者得知檢驗結果非常驚訝，並向動保處表示，螯蝦的狀況就跟平時差不多，所以並未察覺異狀。