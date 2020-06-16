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稅收短少市長要求開罰單？ 新北警局：沒這回事

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員林銘仁今在議會指出，因疫情導致新北稅收短少80億元，市長侯友宜是否下令要求員警嚴格開單，增加市府收入。記者王敏旭／攝影
新北市議員林銘仁今在議會指出，因疫情導致新北稅收短少80億元，市長侯友宜是否下令要求員警嚴格開單，增加市府收入。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情導致民眾生活改變，新北市議員林銘仁今在議會指出，因疫情導致新北稅收短少80億元，市長侯友宜是否下令要求員警嚴格開單，增加市府收入。新北警察局長陳檡文指出，市長與他都不會下這指令。

林銘仁說，新北稅收短少80億，市長有沒有指示警察局開單來填補，否則警察局今年1到4月份的罰單，達成率是四成一，往年正常是三成多，今年新冠肺炎結果罰單開比較多，到底是怎麼回事。

陳檡文表示，市長不會下這指令，據他分析是檢舉案件多，且新冠肺炎影響改變行車方式，導致騎車、開車的人變多，去年用車的比較少人，他跟市長都不會下這命令，不會要求盡量開單。

林銘仁表示，難道民眾因悶得發慌去檢舉，他很納悶大家在疫情期間不會出門，罰單卻比往年增加，是不是市長為警察出身，要求警察執法更嚴格，疫情大家收入變低，結果用罰單處罰民眾，沒有增加收入又被開罰單，希望檢討一下。

新冠肺炎 警察

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