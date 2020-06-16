聽新聞
test
0:00 / 0:00
稅收短少市長要求開罰單？ 新北警局：沒這回事
新冠肺炎疫情導致民眾生活改變，新北市議員林銘仁今在議會指出，因疫情導致新北稅收短少80億元，市長侯友宜是否下令要求員警嚴格開單，增加市府收入。新北警察局長陳檡文指出，市長與他都不會下這指令。
林銘仁說，新北稅收短少80億，市長有沒有指示警察局開單來填補，否則警察局今年1到4月份的罰單，達成率是四成一，往年正常是三成多，今年新冠肺炎結果罰單開比較多，到底是怎麼回事。
陳檡文表示，市長不會下這指令，據他分析是檢舉案件多，且新冠肺炎影響改變行車方式，導致騎車、開車的人變多，去年用車的比較少人，他跟市長都不會下這命令，不會要求盡量開單。
林銘仁表示，難道民眾因悶得發慌去檢舉，他很納悶大家在疫情期間不會出門，罰單卻比往年增加，是不是市長為警察出身，要求警察執法更嚴格，疫情大家收入變低，結果用罰單處罰民眾，沒有增加收入又被開罰單，希望檢討一下。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言