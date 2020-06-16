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大巨蛋未來一定告北市 議員要北市設「不求償條款」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議會教育委員會今日審查大巨蛋開發案107年度決算。圖／擷取自台北市議會直播
台北市議會教育委員會今日審查大巨蛋開發案107年度決算。圖／擷取自台北市議會直播

台北大巨蛋案爭論不休，目前僅差「建照」關卡即可復工。台北市議會教育委員會今日審查大巨蛋開發案107年度決算，議員秦慧珠質疑大巨蛋是五大弊案之首，要求提出調查報告；游淑慧則表示，法務局曾透露，遠雄因停工造成財務損失，未來一定會反告北市，召集人吳世正要求北市補充弊案調查結果、工安標準、議約範圍，裁示暫擱。

大巨蛋停工4年，針對復工進度，大巨蛋（台北文化體育園區）籌備處副執行長陳世浩表示，都市設計審議、環境影響差異、逃生避難都通過審查，建照變更資料也在6月3日送建管處，照理說10天內完成審查，目前還有「小問題」，如原建照核發內容要補件，尚未送出建管處。

教委會召集人、議員吳世正則表示，大巨蛋案請來日本技師弄出公安標準，結果只是少幾個座位，在角落弄出口，過程中不少小包商倒閉，前副市長林欽榮和前都市發展局長林洲民也被趕走，弄得滿城風雨。

過去市長柯文哲將大巨蛋列為五大弊案之首，議員秦慧珠質疑，全案完成調查了嗎？在場有人接受調查嗎？對此，陳世浩表示，在場都不是當時承辦人，因此未接受調查，也不清楚弊案調查狀況。秦慧珠則表示，市府應提出弊案調查結論，吳世正也認為，大巨蛋弊案內部調查要提書面報告。

游淑慧也說，大巨蛋工程五年變十年，未來大巨蛋一定會提告，就連法務局長袁秀慧都說遠雄一定會告，若柯文哲卸任，未來市長、局長就很衰，法律訴訟隨時會啟動，建議市府趁現在你好我好，議約過程中，請遠雄放棄訴訟。

對此，陳世浩補充，遠雄目前連建照都還沒拿到，目前對方也不願意談，若拿這個條件來談，外界可能會認為是「密謀」，現在給建照，是按既定審議流程來談，等建照取得後，遠雄可以繼續興建，現在談會有「條件說」，府方不認同。

吳世正則酸，柯市府真的「判若兩人」，以前用日本技師說法來卡話，現在快卸任就通通不卡。吳要求，北市應提供議約範圍、超額權利金內容給議會，當年7大公安標準達成狀況，以及大巨蛋弊案調查書面報告，107年決算暫擱。

大巨蛋 北市 秦慧珠

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