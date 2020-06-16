馬偕博士的故鄉寫信求救 淡水公所今寄出萬片口罩

加拿大安大略省牛津郡為19世紀來到淡水地區宣教、行醫的馬偕博士故鄉，如今也遭受疫情波及，防疫物資嚴重短缺，牛津郡長日前特別寫信向姊妹市淡水區公所求援，隨著台灣口罩出口解禁，淡水公所籌措了一萬片口罩，今日透過空運寄出，希望告訴全世界「Taiwan can help！」

馬偕博士27歲時向加拿大長老教會申請海外宣道，1872年時來到淡水地區，建立北部第一間教會，一邊行醫一邊佈道，並設立淡水女學堂，一生共成立六十多所教會，施洗人數近三千人，為感念祂對在地的貢獻，淡水不但設有多處馬偕雕像，也在20年前與馬偕故鄉牛津郡締結姊妹市。

今年新冠肺炎疫情侵襲全球，加拿大也淪為重災區，截至昨日晚間，加拿大累計達9萬9147例確診、8175人死亡，面對防疫物資短缺，牛津郡長Larry Martin 於6月2日寄了一封信給淡水區公所，希望能提供醫療口罩，幫助第一線醫護人員。

信中提及，「淡水跟牛津郡擁有長年的情誼，是彼此面對壓力及未知狀況時，最重要的朋友，牛津郡真摯地感謝淡水對於姊妹市慷慨的幫助，這些重要的防疫物資，將用來守護醫療人員的安全，讓他們能持續照顧患者及社會中較脆弱的族群」文末郡長也親自署名，再次感謝淡水公所的幫助。

淡水區公所表示，在中央6月1日開放口罩部分管制後，基於與牛津郡的姊妹市情誼，以及人飢己飢精神，籌措醫用口罩1萬個，贈予牛津郡相關醫療單位，除協助疫情防治，也響應政府的「Taiwan can help」防疫外交政策。