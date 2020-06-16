北市中山國中停車場追3.4億 挨批「很有問題」再延宕

台北市中山國中計畫蓋綜合大樓，包含地下2層停車場，北市府原編列7億9千多萬元，6月初提案追加3.4億元加蓋地下第3層，佔原預算4成3，因疑點多，議員要求補資料，今日再度闖關，議員仍認為資料太簡略，憂與在地需求不符，要求市府召開社區說明會，並提出預算追加過程送議會審查，全案二度延宕。

對此，停管處長李昆振表示，2015年起標線型人行道意識抬頭，若劃設人行道，就會取消停車格位，考量在地有停車需求才提案增設，議員提議增加公民參與，李昆振表示會再研議，也尊重議員建議。

中山國中綜合大樓新建工程分為2期，包含第一期綜合大樓，及第二期地下停車場，第一期預計今年9月完成，完工後才會進行第二期工程，預計2023年6月竣工。但市府以人行道擴建導致車位不足為由，提案追加3億4406萬元，增蓋地下第3層停車場，本月2日提報委員會審查，議員認為有圖利之嫌，全案暫擱。

台北市議會教育委員會今重新審查，教育局、停管處列席說明，市府也提出變更評估說明及相關會議記錄。議員秦慧珠表示，停管處自稱當年沒考量人行道、機車停車壓力，直到一期工程快完工，才發現機車停車壓力，「為了機車壓力要蓋汽車停車位，多挖一層增加3億多，這樣可以說服大眾嗎？」

議員游淑慧表示，依採購法規定，原招標出現未能預見情形，才可以追加契約以外工程，但該案的「未能預見」情形沒看到市府說明。

游淑慧也說，在2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案中，停管處提供2018年舊資料，只有263格需求，但現在蓋2層就能達288格，也有委員認為供需差不多，不知怎麼說服委員決議要再蓋一層，今天也沒提足夠證據，在地居民也認為車位數夠，只期待工程完工，建議做里內、學校民調，完備社區參與。

教委會第一召集人、議員吳世正也提到，停管處工作就是要考量停車壓力，但這個案子匪夷所思，能用舊資料說服委員，還突然良心發現要增加車格，288格量體已經很大，加蓋一層花3億，還要解決地下水、浮力問題，且追加額度不到總工程50%，不用再另外招標，讓原施工單位繼續施工，「算的還真準，不多不少43%。」

秦慧珠表示，市府提出資料太簡略，質疑多加145格車位，只是想延長工期、規避招標，直言「這裡面有很多問題」，他認為，這件事要回到公民參與。

停管處上回提及是「以前的家長」提案，秦慧珠批評，這次審查也沒說家長是誰，要求市府針對提案者、內部討論決議提出書面報告，建議全案暫擱。

耿葳也表示，若該案通過，恐會開先例，未來工程都能輕易追加預算，把重大決策當兒戲，非常不合理；秦慧珠也酸，市長柯文哲不讓台北藝術中心追加預算，最後包商倒閉，柯又追加預算發包給別人，最後吳世正裁示暫擱。

李昆振會後受訪表示，停管處每2年調查停車需求，資料本來就會變動，確實回頭看，發現在地有停車需求才送件審查，新工處的確無法預見停管處會增車位，若終止舊合約也要成本，才會請原包商施作。