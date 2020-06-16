快訊

開城工業園區驚傳爆炸聲！南韓證實北韓炸毀兩韓聯絡辦公室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市中山國中停車場追3.4億 挨批「很有問題」再延宕

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議會教育委員會今重新審查，教育局、停管處列席說明，市府也提出變更評估說明及相關會議記錄。圖／擷取自台北市議會直播
台北市議會教育委員會今重新審查，教育局、停管處列席說明，市府也提出變更評估說明及相關會議記錄。圖／擷取自台北市議會直播

北市中山國中計畫蓋綜合大樓，包含地下2層停車場，北市府原編列7億9千多萬元，6月初提案追加3.4億元加蓋地下第3層，佔原預算4成3，因疑點多，議員要求補資料，今日再度闖關，議員仍認為資料太簡略，憂與在地需求不符，要求市府召開社區說明會，並提出預算追加過程送議會審查，全案二度延宕。

對此，停管處長李昆振表示，2015年起標線型人行道意識抬頭，若劃設人行道，就會取消停車格位，考量在地有停車需求才提案增設，議員提議增加公民參與，李昆振表示會再研議，也尊重議員建議。

中山國中綜合大樓新建工程分為2期，包含第一期綜合大樓，及第二期地下停車場，第一期預計今年9月完成，完工後才會進行第二期工程，預計2023年6月竣工。但市府以人行道擴建導致車位不足為由，提案追加3億4406萬元，增蓋地下第3層停車場，本月2日提報委員會審查，議員認為有圖利之嫌，全案暫擱。

台北市議會教育委員會今重新審查，教育局、停管處列席說明，市府也提出變更評估說明及相關會議記錄。議員秦慧珠表示，停管處自稱當年沒考量人行道、機車停車壓力，直到一期工程快完工，才發現機車停車壓力，「為了機車壓力要蓋汽車停車位，多挖一層增加3億多，這樣可以說服大眾嗎？」

議員游淑慧表示，依採購法規定，原招標出現未能預見情形，才可以追加契約以外工程，但該案的「未能預見」情形沒看到市府說明。

游淑慧也說，在2019年11月15日停車審議委員會委員審查增建案中，停管處提供2018年舊資料，只有263格需求，但現在蓋2層就能達288格，也有委員認為供需差不多，不知怎麼說服委員決議要再蓋一層，今天也沒提足夠證據，在地居民也認為車位數夠，只期待工程完工，建議做里內、學校民調，完備社區參與。

教委會第一召集人、議員吳世正也提到，停管處工作就是要考量停車壓力，但這個案子匪夷所思，能用舊資料說服委員，還突然良心發現要增加車格，288格量體已經很大，加蓋一層花3億，還要解決地下水、浮力問題，且追加額度不到總工程50%，不用再另外招標，讓原施工單位繼續施工，「算的還真準，不多不少43%。」

秦慧珠表示，市府提出資料太簡略，質疑多加145格車位，只是想延長工期、規避招標，直言「這裡面有很多問題」，他認為，這件事要回到公民參與。

停管處上回提及是「以前的家長」提案，秦慧珠批評，這次審查也沒說家長是誰，要求市府針對提案者、內部討論決議提出書面報告，建議全案暫擱。

耿葳也表示，若該案通過，恐會開先例，未來工程都能輕易追加預算，把重大決策當兒戲，非常不合理；秦慧珠也酸，市長柯文哲不讓台北藝術中心追加預算，最後包商倒閉，柯又追加預算發包給別人，最後吳世正裁示暫擱。

李昆振會後受訪表示，停管處每2年調查停車需求，資料本來就會變動，確實回頭看，發現在地有停車需求才送件審查，新工處的確無法預見停管處會增車位，若終止舊合約也要成本，才會請原包商施作。

人行道 秦慧珠 北市

延伸閱讀

游淑慧抨擊陳其邁與陳致中貪汙共犯 兩人回應了

議員批殘酷規定令子女見不到父最後一面！宅女小紅以「喪家代表」挺台防疫

挺不挺罷免戰藍營兩難？游淑慧：怕輸不會贏怕戰才會死

樂見藍白合作 游淑慧：交往交往吧、不用太急！

相關新聞

柯文哲推大稻埕無牆博物館 文史學者：荒謬無心！

最近台北市政府將過去飽受文化界批評的「城市博物館」，以「台北無圍牆博物館」的新名稱，找了藝術家以及各領域的名人重新宣傳包裝。其中「台北市無圍牆博物館～一日畫家初體驗」的影片，邀請到城市速寫畫家鄭開翔描繪迪化街美麗的街景，來代言五大無圍牆博物館之一的「台北大稻埕無圍牆博物館」。

北市中山國中停車場追3.4億 挨批「很有問題」再延宕

台北市中山國中計畫蓋綜合大樓，包含地下2層停車場，北市府原編列7億9千多萬元，6月初提案追加3.4億元加蓋地下第3層，佔...

馬偕博士的故鄉寫信求救 淡水公所今寄出萬片口罩

加拿大安大略省牛津郡為19世紀來到淡水地區宣教、行醫的馬偕博士故鄉，如今也遭受疫情波及，防疫物資嚴重短缺，牛津郡長日前特...

等了30多年終於重建 新北今執行首例代拆都更案

新北市政府去年通過「代拆」辦法，針對釘子戶建立明確的處理程序，新店區寶強段都更案為代拆辦法上路後首起案例，原住戶因1戶不...

北投市場5億整修有譜 喊超越「五星級」士東市場

北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修，並把鄰近的大豐公園當作中繼市場，卻傳出地方疑慮多，市議會財建委員會今天前往...

新北野放鳳頭蒼鷹 永平國小學生好奇張望盼：下次再見

新北市動保處今與永和永平國小師生，一同將鳳頭蒼鷹野放回歸自然，動保處表示，這隻鳳頭蒼鷹在3年前被發現，當時還是隻在學飛的...

史前人怎麼活？ 十三行暑期營隊免費教孩子謀生技能

缺乏工業、農耕知識的史前時代，人們雖只能利用天然資源求生，但仍留下許多令人驚豔的技藝，新北市立十三行博物館特別推出「走進...

台東獎勵旅遊廣宣會首場中科園區登場

新冠肺炎疫情趨緩，台東縣政府主動出擊前往外縣市舉辦疫情後觀光旅遊廣宣會，今天第一場次選在中部科學園區開跑，現場安排農特產...

熱又下雨台中蛇類出沒 住家學校4個月捉667尾

蛇溜進住家，幾乎所有人都會擔心害怕，最近天氣熱又下雨，蛇類常出現，台中市農業局委託民間捕蛇單位協助捕蛇，今年1到4月接到...

軟絲寶寶產卵季開始 萬里東澳漁港外海禁漁

每年5月到9月是軟絲產卵的主要季節，新北市政府去年起在軟絲產卵季節，輔導萬里區漁會在東澳漁港外海布放竹叢礁，聚集大量軟絲...

大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上 社會接受才發照

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨...

「不會有加碼之亂」 北市敬老卡加碼 延期公布

台北市政府推出敬老卡、愛心卡綁振興券加碼方案，串連各局處推動，民政局原訂本周要對各里里長及里幹事召開教育訓練，協助65歲...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

高雄鳳山等5區明停水12小時 估計55萬多戶受影響

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。