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YouBike2.0 北市大安中正最快10月建置

中央社 / 台北16日電

北市柯文哲多次說過要加速汰換YouBike1.0，交通局運輸管理科科長廖苑伶表示，年初在公館試辦YouBike2.0獲好評，最快10月在大安區與中正區建置。

台北市政府交通局規劃將台北YouBike汰換為2.0，但1.0與2.0系統不相容，市府須多編預算購置2.0車身和車柱，民眾借1.0的車，無法在2.0車柱還，引發議員批評讓利。

柯文哲坦言，去年底簽的合約是腦袋不清楚，而1.0到2.0中間若拖4年會成大災難，會在最快時間內將1.0變2.0，2.0裝設後也會重新議約。

交通局資訊顯示，YouBike 2.0試辦以來，累積近50萬車次租借、使用人數逾6萬人，平均每車每日週轉率約10次以上，試辦期間針對使用民眾進行問券調查，服務滿意度逾9成。

廖苑伶表示，試辦期間獲正面迴響，初步規劃8月進行會勘，10月先在大安區、中正區擴建，11月信義區，北投、士林、中山、內湖、南港等區也會依序擴建，預計民國110年底全市擴增至1200處站點、2萬個車位、1萬3000多輛車。

為與一代區隔，YouBike2.0車身為白色，包含悠遊卡、手機下載App、掃描QR Code等多元方式租借，臨時停車不用保管鑰匙，車上拉起隨身鎖就能上鎖，2.0車柱無需電力，大街小巷都能裝設。

YouBike 柯文哲 北市

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