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等了30多年終於重建 新北今執行首例代拆都更案

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。圖／新北市城鄉局提供
首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府去年通過「代拆」辦法，針對釘子戶建立明確的處理程序，新店區寶強段都更案為代拆辦法上路後首起案例，原住戶因1戶不同意戶延遲30多年尚未進行都更，今市府代拆釘子戶，新北市長侯友宜今也到場視察，預計6月底拆除完畢即刻動工，更新後將打造成2棟42層、542戶住商混合建物。

新店區寶強段859地號等45筆土地都市更新案，1981年因前建商週轉不靈倒閉，91位所有權人決定進行都更，然其中1人堅持不同意都更，直至2019年期間實施者自行協調6次仍協調未果。

2020年公部門再進行2次協調，最終在今年4月24日提送新北市都市更新及爭議處理審議會，經審定後拍板要求代拆戶於5月9日至6月7日期間自行拆除。但待拆戶未在時間內拆除，市府今依法執行代拆，不讓釘子戶成為都更阻礙，也讓拖延39年的新店寶強都更案邁向重要一步。

此次代拆屋齡55年、45坪、2層樓透天建物，拆除金額總計4萬4100元，拆除期間，市府每月將給予代拆戶1萬2250元租金補貼，共補貼58個月，總計71萬500元。

而寶強段更新案總面積為約2837坪，重建後將打造為1幢2棟地上42層、地下4層的住商混合大樓，基地沿街將預留縮退6公尺作為人行步道、393坪開放空間、363坪公園綠地。

更新後建物將提供542戶住戶、進駐4家店鋪，地下4層為停車場，提供516輛汽車、550輛機車、182輛自行車停車格，預計2024年下半年完工。待拆戶重建後其權利價值為8444萬元，然地主要求1戶店鋪及2個車位，其價值為1億538億元，需補上2000萬餘元差額。

侯友宜指出，要翻轉新北城市風貌，都更是條必走的路徑，很多民眾抱怨都更時間冗長，尤其碰到釘子戶無法解決。去年新北通過全國第一個釘子戶代拆辦法，今年2月實施者申請代拆，經完備程序今市府展現公權力依法執行，貫徹都更決心。

面對所有居住安全及環境，市府一定會承擔責任。侯說，新北所有代拆戶只要有一定比例，實施者就能來申請，並針對各需求來協調、溝通。

若剩下少數有爭議的案件，會送到爭審會來審查，審查後該做的事情決不等待，程序只要完備，都更該更新的就更新、該拆的就拆除。

侯友宜說，新北還有一條快速審核的方式來幫助民眾做好都更，簡稱「106專案」，只要住戶100％同意、0爭議、6個月內將快速審定完畢，幫助民眾快速都更，讓城市居住安全及環境變得更好。

新北市城鄉局長黃一平表示，市府代拆的5步驟分別為自行協調、實施者申請代拆、公部門再行協調、研商階段、執行階段，一旦程序完備，市府將依法執行，絕無灰色地帶。

首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。圖／新北市城鄉局提供
首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。圖／新北市城鄉局提供
首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。記者胡瑞玲／攝影
首例代拆戶原為屋齡55年透天建物，今市府依法執行代拆。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往新店視察新北首件市府代拆更新案例。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往新店視察新北首件市府代拆更新案例。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往新店視察新北首件市府代拆更新案例。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜今前往新店視察新北首件市府代拆更新案例。記者胡瑞玲／攝影
新店寶強更新案重建後，將打造成2棟42層住商混合大樓。圖／新北市城鄉局提供
新店寶強更新案重建後，將打造成2棟42層住商混合大樓。圖／新北市城鄉局提供

都更 侯友宜

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