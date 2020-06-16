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北投市場5億整修有譜 喊超越「五星級」士東市場

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修，市議會財建委員會今天前往考察。記者張世杰／攝影
北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修，市議會財建委員會今天前往考察。記者張世杰／攝影

北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修，並把鄰近的大豐公園當作中繼市場，卻傳出地方疑慮多，市議會財建委員會今天前往考察，包括市場自治會、里長等人，皆強烈表達快整修，「雖然不滿意，但可以接受」，會中有人喊話，要超越五星級別、位於天母的士東市場；對此，台北市市場處允諾會努力推動。

超過30年歷史的北投市場，匯集庶民小吃，選舉期間，更是政治人物兵家必爭之地，但歷經多次修繕，仍有鋼筋外露、屋頂漏水等疑慮，市府決定斥資5億元整修；根據北市府規畫，北投市場旁的大豐公園，將當作中繼市場，安置400餘個攤販，再進行市場整修，最快2023年攤販遷回、新市場開幕。

由於大豐公園必須安置攤販，園內的樹木、設施等，勢必面臨移除及占用，傳出地方意見分歧，市議會財建委員會今天前往考察，了解整修進度。

會議中，北投市場自治會長吳萬強直言，大家歷經多次溝通，原本攤商反對，總算快整合成功，不要因為幾棵樹，讓改建付諸流水，這些樹有這麼重要？台北市很多傳統市場越來越進步，但北投市場仍停在原地。

溫泉里長許智全、清江里長李炳廉也認同，希望趕快改建，並提到很多觀光客來，最後都搖頭回去，既然天母的士東市場做得到，北投市場為何做不到？且大豐公園僅使用2年，里民認為還可以接受。

另外，不少市議員建議，應該趁這次市場改建，增添許多設施，例如在大豐市場設置泡腳池，或未來保留部分中繼市場，拿來做夜市、日市等，並期待北投市場改建後，能夠超越士東市場。

台北市市場處長陳庭輝回應，大豐公園是不得已選擇，現在是「不盡滿意，但還可接受」，至於中繼市場的後續使用，會在改建3年期間討論，至於要跟士東市場並駕齊驅，若金費允許，會努力推動。

北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修。記者張世杰／攝影
北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修。記者張世杰／攝影
北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修。記者張世杰／攝影
北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修。記者張世杰／攝影

北投 北市 考察

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