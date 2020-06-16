土城醫院第1號寶寶 健康早產兒開心回娘家

今年4月23日試營運的新北市立土城醫院，開院第3天迎來第1號新生兒是體重僅1470克的早產兒女寶寶，土城醫院特地舉辦慶祝會歡迎這位開院第1號女寶寶回娘家。

婦產科醫師簡誌緯表示，丁姓產婦有血壓較高、蛋白尿等子癲前症的表現，合併胎兒體重較小，為確保母胎安全，丁女孕期34週時由診所轉介至土城醫院，經婦產科主任趙安祥診視後診斷為嚴重子癲前症，為避免相關併發症，決定安排次日立即進行剖腹產。

經醫護團隊37天細心關照下，女寶寶體重達標並健康出院。丁女說，這是她的第一個寶寶，回憶剖腹產當天，感覺還有新醫院的味道，直到聽見寶貝的哭聲時，心中大石才終於放下，不過才匆匆看一眼，寶寶就要住進加護病房觀察，心情起伏變化就像坐雲霄飛車。

新北市衛生局長陳潤秋也出席歡迎會並表示，新北市每年新生兒約3萬人，為全國出生數最高的縣市，土城醫院醫療與服務系統與林口長庚醫院相同，具備優秀的兒科及婦產科專業團隊，更可幫助父母給早產兒更好的發展環境與機會。

土城醫院院長黃璟隆表示，早產兒比起一般足月兒，成長過程更加辛苦與不易，需要醫護團隊的協助治療，和父母親的用心照料與陪伴，才能幫助早產兒平安度過難關。他也呼籲孕婦應做好健康管理、規則產檢，產後提供新生兒優質的醫療照護，共同守護每一個得來不易的新生命。