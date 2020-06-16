快訊

獨／創辦人長子挺姊夫 最大輪胎廠正新經營權恐變天

龐佩奧明會楊潔篪：「美中夏威夷密談」準備談什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北野放鳳頭蒼鷹 永平國小學生好奇張望盼：下次再見

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
動保處人員將鳳頭蒼鷹野放。記者江婉儀／攝影
動保處人員將鳳頭蒼鷹野放。記者江婉儀／攝影

新北市動保處今與永和永平國小師生，一同將鳳頭蒼鷹野放回歸自然，動保處表示，這隻鳳頭蒼鷹在3年前被發現，當時還是隻在學飛的幼鳥，帶回飼養訓練後發現，因為尾羽狀態不佳，飛行時無法達到野放標準，經台灣猛禽研究會協助進行「接羽術」，也讓鳳頭蒼鷹順利回歸自然。

動保處在石碇區設立野鳥中途之家，並與台灣猛禽研究會等專業民間單位合作，提供鳥類救傷後，漸進式野放訓練及收容照顧，照養員表示，照顧期間要儘可能減少與動物接觸，以減少對動物的壓迫感，除了一般常見的飼料，還會搭配山裡的野味，透過接觸不同類型的食物，增加覓食的能力，評估牠們自行覓食的狀況及對野外適應的能力，才會進行野放。

動保處表示，該隻鳳頭蒼鷹是2017年7月下旬在永平國小發現，因不慎落地被拾獲、送交猛禽會，經猛禽會獸醫師檢查後，發現是隻健康的學飛幼鳥，上環後野放在永平國小附近野地，讓親鳥來繼續撫養。

沒想到過幾天，這隻幼鳥又不慎鑽到永平高中的鐵門間，學校警衛通報1999處理，動保處帶回觀察，並決定飼養到飛行能力較佳時再度野放。經過3年的飼養和訓練，該鳳頭蒼鷹因飛尾羽狀態不佳，飛行一直未達野放標準，今年6月在猛禽會王齡敏醫師協助下，進行接羽術後，其飛行狀況大為進步，在今天野放回歸自然。

野放現場由動保處人員戴著防抓手套、並為鳳頭蒼鷹蓋上眼罩，避免情緒太緊張，在現場一同參與的永平國小學生看到鳳頭蒼鷹回歸自然也開心地跳起來，鳳頭蒼鷹飛出去之後不久，便停留在樹上，小朋友爭先恐後的在樹下張望，有學生表示，希望鳳頭蒼鷹可以回歸野外，對於這個活動感到很特別，也很好奇鳳頭蒼鷹在野外的生活狀況，最後也跟鳳頭蒼鷹說：「再見！希望能再見到」。

動保處提醒，民眾如有遇到野生動物請遵守不碰觸、不餵食、不撿拾的、不喧嘩、不驚嚇等原則，若在路邊或是家中發現受傷野生動物，應立即通報動保處處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。有任何疑問請撥打1999專線或（02）2959-6353。

鳳頭蒼鷹飛出去之後不久，便停留在樹上。記者江婉儀／攝影
鳳頭蒼鷹飛出去之後不久，便停留在樹上。記者江婉儀／攝影

野放 獸醫師

延伸閱讀

疫情後找工作來新北 月薪最高6萬

防鼬獾感染狂犬病 高市動保處前進高風險區打預防針

猛虎咬死3人 印度放棄野放牠餘生將被關起來

屏府野放2海龜 眾人送「安安」「嘉玲」回大海

相關新聞

軟絲寶寶產卵季開始 萬里東澳漁港外海禁漁

每年5月到9月是軟絲產卵的主要季節，新北市政府去年起在軟絲產卵季節，輔導萬里區漁會在東澳漁港外海布放竹叢礁，聚集大量軟絲...

北投市場5億整修有譜 喊超越「五星級」士東市場

北投市場屋齡老舊，台北市政府擬斥資5億元整修，並把鄰近的大豐公園當作中繼市場，卻傳出地方疑慮多，市議會財建委員會今天前往...

新北野放鳳頭蒼鷹 永平國小學生好奇張望盼：下次再見

新北市動保處今與永和永平國小師生，一同將鳳頭蒼鷹野放回歸自然，動保處表示，這隻鳳頭蒼鷹在3年前被發現，當時還是隻在學飛的...

史前人怎麼活？ 十三行暑期營隊免費教孩子謀生技能

缺乏工業、農耕知識的史前時代，人們雖只能利用天然資源求生，但仍留下許多令人驚豔的技藝，新北市立十三行博物館特別推出「走進...

柯文哲推大稻埕無牆博物館 文史學者：荒謬無心！

最近台北市政府將過去飽受文化界批評的「城市博物館」，以「台北無圍牆博物館」的新名稱，找了藝術家以及各領域的名人重新宣傳包裝。其中「台北市無圍牆博物館～一日畫家初體驗」的影片，邀請到城市速寫畫家鄭開翔描繪迪化街美麗的街景，來代言五大無圍牆博物館之一的「台北大稻埕無圍牆博物館」。

台東獎勵旅遊廣宣會首場中科園區登場

新冠肺炎疫情趨緩，台東縣政府主動出擊前往外縣市舉辦疫情後觀光旅遊廣宣會，今天第一場次選在中部科學園區開跑，現場安排農特產...

熱又下雨台中蛇類出沒 住家學校4個月捉667尾

蛇溜進住家，幾乎所有人都會擔心害怕，最近天氣熱又下雨，蛇類常出現，台中市農業局委託民間捕蛇單位協助捕蛇，今年1到4月接到...

大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上 社會接受才發照

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨...

「不會有加碼之亂」 北市敬老卡加碼 延期公布

台北市政府推出敬老卡、愛心卡綁振興券加碼方案，串連各局處推動，民政局原訂本周要對各里里長及里幹事召開教育訓練，協助65歲...

低價魚標高價魚 海霸王旗下業者挨罰4萬

台北市衛生局昨天公布水產抽驗結果，24件中有1件標示不合格，不合格者為海霸王旗下德立莊酒店前鎮水產餐廳，衛生局發現，業者...

柯講錯蔣渭水歷史 北市府：修正再上架

台北市長柯文哲5月26日臉書粉絲專頁貼出「大稻埕無圍牆博物館」影片，被文資人士發現，柯連歷史都講錯，也未向蔣渭水基金會查...

坪林消防分隊 新建廳舍動工

新北市消防局坪林分隊既有廳舍老舊、空間不敷使用，僅能勉強停放2輛消防車，消防局昨動工新建廳舍，因坪林沒有市民活動中心，居...

熱門新聞

韓國瑜卸任同天高市府銷毀文件 楊明州：例行公事

竹科常塞車為何新竹不蓋捷運？ 網分析關鍵：人口太少

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

影／台中火車站淹水 立委驚「截水溝比我家浴室的小！」

南投桃米親水公園開放2周就封園 全因遊客太沒品

彰化地政處標售農地 最低每平方公尺980元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。