新北野放鳳頭蒼鷹 永平國小學生好奇張望盼：下次再見

新北市動保處今與永和永平國小師生，一同將鳳頭蒼鷹野放回歸自然，動保處表示，這隻鳳頭蒼鷹在3年前被發現，當時還是隻在學飛的幼鳥，帶回飼養訓練後發現，因為尾羽狀態不佳，飛行時無法達到野放標準，經台灣猛禽研究會協助進行「接羽術」，也讓鳳頭蒼鷹順利回歸自然。

動保處在石碇區設立野鳥中途之家，並與台灣猛禽研究會等專業民間單位合作，提供鳥類救傷後，漸進式野放訓練及收容照顧，照養員表示，照顧期間要儘可能減少與動物接觸，以減少對動物的壓迫感，除了一般常見的飼料，還會搭配山裡的野味，透過接觸不同類型的食物，增加覓食的能力，評估牠們自行覓食的狀況及對野外適應的能力，才會進行野放。

動保處表示，該隻鳳頭蒼鷹是2017年7月下旬在永平國小發現，因不慎落地被拾獲、送交猛禽會，經猛禽會獸醫師檢查後，發現是隻健康的學飛幼鳥，上環後野放在永平國小附近野地，讓親鳥來繼續撫養。

沒想到過幾天，這隻幼鳥又不慎鑽到永平高中的鐵門間，學校警衛通報1999處理，動保處帶回觀察，並決定飼養到飛行能力較佳時再度野放。經過3年的飼養和訓練，該鳳頭蒼鷹因飛尾羽狀態不佳，飛行一直未達野放標準，今年6月在猛禽會王齡敏醫師協助下，進行接羽術後，其飛行狀況大為進步，在今天野放回歸自然。

野放現場由動保處人員戴著防抓手套、並為鳳頭蒼鷹蓋上眼罩，避免情緒太緊張，在現場一同參與的永平國小學生看到鳳頭蒼鷹回歸自然也開心地跳起來，鳳頭蒼鷹飛出去之後不久，便停留在樹上，小朋友爭先恐後的在樹下張望，有學生表示，希望鳳頭蒼鷹可以回歸野外，對於這個活動感到很特別，也很好奇鳳頭蒼鷹在野外的生活狀況，最後也跟鳳頭蒼鷹說：「再見！希望能再見到」。