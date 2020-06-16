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史前人怎麼活？ 十三行暑期營隊免費教孩子謀生技能

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
十三行暑期營隊活動教導學童史前狩獵技巧。記者吳亮賢／攝影
十三行暑期營隊活動教導學童史前狩獵技巧。記者吳亮賢／攝影

缺乏工業、農耕知識的史前時代，人們雖只能利用天然資源求生，但仍留下許多令人驚豔的技藝，新北市立十三行博物館特別推出「走進史前工藝體驗營」，教導學童在沒有現代電器與機械的協助下，如何打獵、手作椅木、製作飾品，一窺史前人謀生技能，活動明日上午10點開放線上報名，全程免費、額滿為止。

十三行博物館指出，為了帶領民眾重現與傳承史前時期老祖宗們的智慧，將於7月26日至8月23日，每周末辦理「走進史前工藝體驗營」，了解史前人在沒有獵槍情況下，如何獵捕山豬、梅花鹿等強壯又兼具速度的動物，以及如何在堅硬的貝殼上鑽孔，用繩子串成美麗的飾品。

十三行博物館表示，體驗營內容包括一系列史前職人工作坊與戶外活動，如小小考古學家、小小獵人、生態觀察家、手作貝殼耳環、考古椅木作等豐富有趣的課程，開放國小以上的學童參加外，也歡迎家長陪同幼稚園學童參與，一同當個十八般武藝精通的「好野人」。

館長陳春蘭表示，今年暑期營隊最特別的地方，在於參與者不再只是史前文化的「研究者」或「觀察者」，更要將自己變成一個「史前人」，透過不同課程的專業老師指導，學習在沒有現代電器與機械的協助下，以傳統工具與技法「謀生」，體會古人與環境互動的哲學。「走進史前工藝體驗營」系列活動皆為免費，明日上午10點開放線上報名，詳細資訊請至十三行官網查詢(http://www.sshm.ntpc.gov.tw)。

十三行 博物館

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