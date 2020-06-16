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十三行走進史前工藝體驗營 體驗老祖宗智慧

中央社 / 新北16日電

新北市立十三行博物館將推出「走進史前工藝體驗營」，於暑假辦理系列史前職人工作坊與戶外活動，帶領民眾重現與傳承史前時期老祖宗們的智慧，理解如何獵捕山豬與貝殼上鑽孔。

新北市立十三行博物館今天表示，許多參觀的學生與民眾都會提出疑問，史前人沒有獵槍，要如何獵捕山豬、梅花鹿這些強壯又速度很快的動物。史前人沒有電鑽，要如何在堅硬的貝殼上鑽孔，用繩子串成美麗的飾品。

十三行博物館表示，暑假將推出「走進史前工藝體驗營」一系列史前職人工作坊與戶外活動，6月17日上午10時開始報名。活動將於7月26日至8月23日每個週末帶領民眾重現與傳承史前時期老祖宗們的智慧。

博物館表示，體驗營包含小小考古學家、小小獵人以弓箭體驗十三行人獵捕動物、生態觀察家、以鑽孔器手作貝殼耳環、考古椅木作等豐富有趣的課程。

博物館館長陳春蘭表示，今年暑期營隊讓參與者不再只是史前文化的研究者或觀察者，更要將自己變體驗成「史前人」，專業老師將指導學習在沒有現代電器與機械的協助下，以傳統工具與技法謀生，體會古人與環境互動的哲學，珍惜天然資源。

博物館表示，以貝殼鑽孔器為例，從現存考古出土的玉器、交易貨幣或裝飾品，可以發現一些孔洞。透過現存原住民的鑽孔器，推測十三行人當時的鑽孔器。

鑽孔器主要材質為直立木製長圓柱形，下端有一圓形木頭，底部繫緊鐵質鑽頭，上方套入比較重的木質圓盤，其上再置入橫桿，以麻繩繫於橫桿兩端與長柄頂端孔洞，運用力矩及重力慣性，以及麻繩反捲纏繞，就可以來回轉動鑽洞或摩擦生火。

博物館表示，十三行是北台灣唯一的考古主題博物館，「走進史前工藝體驗營」系列活動免費，6月17日開放國小以上學童報名，也歡迎家長陪同幼兒園學童參加。

博物館 十三行

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