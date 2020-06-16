台東獎勵旅遊廣宣會首場中科園區登場

新冠肺炎疫情趨緩，台東縣政府主動出擊前往外縣市舉辦疫情後觀光旅遊廣宣會，今天第一場次選在中部科學園區開跑，現場安排農特產品試吃、休閒園區活動分享及飯店介紹交誼，就是希望大家「島內出國」來台東。

縣府交通及觀光發展處表示，接下來將於新竹科學園區及內湖科學園區再舉辦第二及第三場次廣宣會，後疫情觀光旅遊，民眾不僅可以用振興券來預約台東，縣府也加碼提供許多禮物，藉此吸引大企業規劃島內出遊會以台東為第一選擇。

第一場次廣宣會，現場安排原住民舞蹈表演團體翩翩起舞，主持人賣力帶動現場氣氛，更有台東農特產品展售試吃品嚐、休閒園區活動分享及飯店介紹交誼，會場佈置台東百大美景大型展板，讓業者大飽眼福，彷彿已置身渡假勝地。