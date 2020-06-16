探視因公受傷退役替代役男 陳宗彥發贍養金

內政部次長陳宗彥今天上午到台南慰問因公受傷的退役替代役男，發放比照國軍待遇的贍養金。他說，替代役男因替國家服務而影響日後的生活，國家也應給予更多關懷。

陳宗彥上午前往台南市南區探訪的宋姓退役替代役男，於民國94年服役期間訓練時受傷，造成身體平衡機能受損及語言溝通障礙。在家人陪伴及協助復健後，生活漸可自理。

陳宗彥除了致贈端午慰問金及禮品，並發放符合因公受傷的替代役男贍養金。陳宗彥多次輕拍宋男的肩膀、雙手，希望他好好加油；還與宋男的媽媽閒話家常許久，了解宋男的生活起居，也詢問是否還有需要國家協助之處。

宋男的媽媽向陳宗彥表示，宋男剛受傷返家接受復健時，連洗澡都需要家人協助。但在經過復健後，生活慢慢可以自理。

陳宗彥表示，內政部在今年端午節前安排探訪2名因公受傷的退役替代役男，1人在北部、1人在南部，希望能深入關心他們的生活狀況，如果有必要時，也會安排替代役男到他們的家中關懷。今天造訪的宋男，在家人協助下自立自強，對國家也很體諒，一向希望國家把資源用在其他更有需要的弟兄身上。

他說，替代役男因為替國家服務，導致日後的生活受到影響，國家也應給予更多關懷，因此已修正規定，使役男比照國軍待遇，符合相關資格者可領取贍養金，減輕生活上的負擔。

內政部今天發布的新聞稿指出，民國107年11月修正的「替代役實施條例」特別增列因公受傷替代役男發給贍養金終身規定，使役男比照國軍待遇；並於今年4月完成配套子法的修正，目前有8名受傷退役役男符合領取資格，自今年6月1日起，每月可領取新台幣1萬1985元。