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熱又下雨台中蛇類出沒 住家學校4個月捉667尾

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局委託捕蛇專家單位，到民宅等地協助捕蛇，圖為黑眉錦蛇。圖／台中市農業局提供
台中市農業局委託捕蛇專家單位，到民宅等地協助捕蛇，圖為黑眉錦蛇。圖／台中市農業局提供

蛇溜進住家，幾乎所有人都會擔心害怕，最近天氣熱又下雨，蛇類常出現，台中市農業局委託民間捕蛇單位協助捕蛇，今年1到4月接到通報捕蛇904件，共捉到667尾蛇，以臭青母和臭青公最多，其次是眼鏡蛇，農業局提醒民眾到戶外時，如有雜草樹林要多注意。

台中清水鄭姓男子說，前幾天他在住家看到一尾眼鏡蛇，這是有毒蛇，立即通報消防局，轉農業局後，找來農業局委託的民間捕蛇單位派人到場，捕蛇人到場時，眼鏡蛇已溜進屋內角落縫隙，無法捉出，鄭男說，家中有蛇，任誰都會怕。

台中市農業局表示，去年1到3月，台中捕蜂捉蛇仍請消防局協助，去年4月，農業局委託民間專業單位協助捕蛇，今年1到4月共接到904件捕蛇通報，捉獲667尾，去年1到4月，通報捕蛇941件，捕獲數量未統計。

今年捕獲蛇種類最多是臭青母和臭青公，其次是眼鏡蛇，第3種是錦蛇，捉到本土類蛇會野放，外來種非保育類則人道處理，捕獲地點有民宅、公園、社區大樓、學校、店家、機關和都會公園等地。

台中市農業局委託捕蛇專家單位，到民宅等地協助捕蛇，圖為黑眉錦蛇。圖／台中市農業局提供
台中市農業局委託捕蛇專家單位，到民宅等地協助捕蛇，圖為黑眉錦蛇。圖／台中市農業局提供

眼鏡蛇 台中市

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