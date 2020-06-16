慶祝指南宮粉絲破萬 按讚可抽「招財錢母」屏座

淡水四大廟之一的「淡水清水巖祖師廟」，每年農曆初五大拜拜更是地方盛事，供奉篷老祖故事性非常豐富，因此，廟方今年在廟宇的左側，設立一塊沿革石碑，寫出廟方的歷史典故，讓大家更加了解清水祖師爺，保佑在地居民的種種神蹟故事。

2020-06-15 20:05