慶祝指南宮粉絲破萬 按讚可抽「招財錢母」屏座
位於台灣台北市文山區木柵指南山一帶山麓，為台灣道教聖地之一，俗稱仙公廟，為慶祝臉書粉絲破萬，指南宮特別贈送「指南福德正神招財錢母」屏座，給粉絲抽獎，當作結緣品。
指南宮指出，招財錢母兩面，一為指南宮勘與擇日顧問黃鏡誠繪製的「黃金萬兩發財符令」與「開運神咒」；另一面是國際級彩墨大師陳陽春恭繪「指南福德聖像」；招財錢母內還有600元的發財金。
指南宮表示，活動辦法：一、按讚成為「指南宮文化研究中心」粉絲；二、分享貼文，並設定為公開；三、於貼文按讚，並留言回覆：『@______（tag一位FB好友），農曆5月18日（國曆7月8日）（周三）大家一起回到指南山，恭祝孚佑帝君成道紀念』完成以上步驟，就可以等小編抽出。
活動期間為6月15日到7月6日，7月7日（二 ）抽出三位幸運兒。得獎名單，將於7月9日（四）前公布至粉絲專頁。
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