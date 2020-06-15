2018「柯P認同卡」現在呢？ 柯文哲：那個已經沒用了

台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢，社民黨議員苗博雅質詢表示，柯文哲2018年九合一選舉時曾推動「柯P認同卡」，內容以「宣言」形式列16項柯文哲的政治價值，議員問及柯P認同卡，柯文哲竟回答「那個已經沒用了。」議員反問「已經沒用？什麼意思？」

苗博雅質詢京華城向市府要求容積，要求柯說明公開透明，並提及柯P認同卡，柯文哲竟直接回答「那個已經沒用了！」，柯文哲回答「你說2018選舉那一個（柯P認同卡）是不是？」「認同卡是這樣，就那次選舉，現在再問甚麼題目？」

苗博雅說，柯文哲的柯P認同卡裡有一個公開透明原則，包括都審、都計、環評、文資，都要錄音錄影開放民眾旁聽直播供民眾參與，現在這一條還有效嗎?還是你收回了？」柯文哲表示「這四個一直都公開透明，市府還在討論要不要擴大。」

苗博雅表示，京華城要求容積從392改為560，現在又要求到678，都委會審議的會議記錄，發言紀錄委員名字竟是委員1、委員2、委員3，柯文哲說，不是都錄音、錄影，怎麼會有委員1、委員2。

北市副市長彭振聲表示，內部會議記錄都有委員的名字，因為沒成案，僅是研議，所以沒有公開委員名字，真正的都市計畫會議會有委員的名字。柯文哲說，為什麼有研議案及正式都計案的差別？要不直接閉門會議。

苗博雅說，連柯文哲智商157都通不懂，是不是覺得怪怪的？柯P認同卡半套，現在已經變成0.25套了。