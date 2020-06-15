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市政總質詢落幕 柯文哲：致力產業紓困轉型

中央社 / 台北15日電

北市議會為期9天的市政總質詢今天落幕，議長陳錦祥表示，希望台北市政府能提出適合北市的產業振興政策，並深切檢討施政無感；市長柯文哲說，近期將加強產業紓困轉型。

台北市議會今天進行本會期最後一次市政總質詢，陳錦祥總結時表示，為期9天的市政總質詢在經過20個質詢組詢答後，畫下句點。

陳錦祥指出，本次共計提出包括錢櫃火災事件、北市消防安全體檢、疫情衝擊經濟民生等相關議題，許多議員在這次總質詢期間多聚焦疫情緩和之後，如何讓市民生活回到正軌，認為議員們苦民所苦，針對市政提出各種紓困、經濟振興方案建議，都是北市府現階段的重點工作。

他表示，在中央同步推動各種振興方案之際，希望北市府發揮創意以提出適合北市產業型態的振興政策，讓市民可遠離疫情恐懼，也讓消費市場重回往日榮景。

陳錦祥提到，遠見雜誌近期公布北市首長施政滿意度不佳，也希望北市府深切檢討，針對施政無感，議員們也會強力監督、鞭策北市府，大家團結努力提升北市，讓市政永續經營。

柯文哲表示，全球上半年都受疫情影響，是個很大的挑戰，包括經濟、產業、生活等多個層面都受影響，但認為北市相關防疫作為做得還不錯，不過依醫學判斷認為秋冬之際恐再延燒，所以未來數月要針對防疫準備不足之處再加強，包括數位基礎建設、產業政策等。

他說，面對疫情，不只是要防疫、紓困和振興，更重要的是防疫、紓困轉型，這包含產業轉型、調整在內，北市府未來幾個月要趕緊處理。

柯文哲說，北市府在疫情期間內的相關市政建設仍未停歇，包括東、西區門戶計畫和商圈建置等，受影響程度不大；同時，針對議員們在總質詢期間所提議題也都有列管，針對市民不滿意之處也會持續檢討，確實檢討、改進。

北市 疫情

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