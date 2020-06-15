議員批悠遊付 柯文哲：是政策工具不考慮盈餘
無黨籍台北市議員邱威傑今天質疑，悠遊付無足夠資本殲滅敵軍，若北市府不認賠殺出，就得提高行銷強度。台北市長柯文哲回應說，悠遊付是政策工具，不考慮盈餘問題。
台北市議會今天進行市政總質詢，邱威傑指出，悠遊付4月下載量達8萬次，但競爭對手街口支付同期增18萬次，跟對手差距到年底只會愈來愈大，與柯文哲日前要求「殲滅敵軍」的目標有很大差距，認為悠遊付若要超越對手，可能需準備新台幣20億元的預算銀彈。
柯文哲回應，悠遊卡一年有1億元左右的盈餘，但悠遊付是政策工具，不要去考慮盈餘問題，財務能夠平衡就好，盈餘應該全部拿來做擴展費用。
針對悠遊付的乘車功能「嗶乘車」，僅開放Android用戶使用，邱威傑表示，這代表近半用戶遭排除，綁定悠遊卡功能轉換率也只有1/3，代表悠遊付會員人數僅10萬人。他質疑如此經營、行銷策略有問題。
對此，悠遊卡董事長陳亭如回應，今年上半年因疫情影響，故未特別鼓勵民眾外出消費，下半年將針對悠遊卡基本盤推廣，例如以學生證綁定悠遊付、開放未成年註冊、配合下一波消費卷使用和綁定電子錢包等方式以增加會員，且將逐步跟各縣市展開洽談。
另外，陳亭如表示，未來也會從活動、票券方面，支持台灣新創公司，並藉此促進國內旅程服務。
她最後提到，儘管未完全開通，「嗶乘車」使用量至今仍達28萬餘次，在交通移動方面是多元支付市場中最大者，消費提供交通回饋也是其他同業無法做的。
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