警察節在IG貼23歲時「鮮肉照」 侯友宜：不忘初心

警界出身的新北市長侯友宜今天在警察節貼出23歲鮮肉照，這是他擔任菜鳥刑警的第一天，面對過去警界生涯，他說，在警察節這天不慶祝，也不忘初心。

侯友宜在臉書粉絲團貼文感謝警察同仁除了日常勤務還增加了防疫工作辛勞，並表示，雖然受疫情影響，取消今年的警察節慶祝大會，但他仍是有滿滿的感謝想向所有警察同仁及眷屬們說聲「辛苦了」。

侯友宜並在個人IG貼出年輕時的鮮肉照，他說，「這是我23歲，從警大畢業，菜鳥刑警的第一天，我有駕照卻不會開車，台北的路我一條都不認得，每天在充滿被害者屍體相片的暗房一起入眠。」

他說，「日有所思、夜有所夢，只想找出案件的真相，就這樣開始了我，打擊犯罪31年的警界生涯。」警察節這天，回望過去困頓挫折，和所下的決心，「我不慶祝，也不忘初心。」

至於各分局也有不同方式慶祝自己的節日，新北市政府警察局長陳檡文中午訪視板橋派出所時表示，警察同仁平日站在第一線為民眾服務，日以繼夜，工作繁重辛勞，身、心壓力大，警察節雖沒有放假，但是對同仁卻是意義重大。