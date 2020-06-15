企業贈新北百台空氣清淨機 總價高達250萬

新冠肺炎疫情趨緩，公有封閉場館逐步開放，良好的通風及空氣品質成為防疫重點，禾聯碩股份有限公司今捐贈100台空氣清淨機給新北市府，總價高達250萬元，提供公共空間防疫使用，萬泰科技股份有限公司也捐贈超過4千支銀銅鈦抑菌空調濾網，共同守護市民健康。

市長侯友宜今代表受贈時指出，隨著肺炎疫情逐漸舒緩，公有封閉場館逐步開放，市府仍非常重視公共空間的防疫措施。感謝萬泰科技與禾聯碩企業透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈防疫物資，提升整體防疫成效，讓公共場所更加安全衛生。

侯友宜表示，新北除了防疫超前部署，振興經濟也要超前佈署，在疫後時代，將以信心經濟為主軸，力推特色行銷活動，刺激民眾消費擴大內需的「消費信心」、以零接觸經濟，協助新北服務業與製造業順利轉型的「營運信心」、以及推動防疫國際交流與提供招商優惠，讓廠商安心投資的「投資信心」等政策，加速新興經濟的建立。