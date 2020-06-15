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挹注新北創客能量 祥儀捐贈科技寶推機器人課程

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
積穗國小透過科技寶套件組合防疫武士。圖／新北市教育局提供
積穗國小透過科技寶套件組合防疫武士。圖／新北市教育局提供

為挹注創客教育能量，祥儀慈善文教基金會今捐贈「科技寶」工業積木給新北市政府，落實機器人教育，由副市長吳明機代表受贈，包含防疫武士線上競賽材料包、「科技寶」輕量級相撲車及KUBOT無人搬運車等，給新北市50所自造教育及科技中心及策略聯盟學校使用，推廣創客教育及科技領域課程。

今上午的捐贈儀式中，學生也現場體驗科技寶創客套件，如積穗國小透過機構組裝及機電整合組合防疫武士，並結合自製紅外線感測體溫計、雷切面罩及3D面罩；福和國中則展示相撲機器人模擬賽，透過編寫程式，讓機器人自主移動、作戰。

教育局指出，創客套件將贈予新北市科技中心師生運用，防疫武士將由科技中心轉贈國小策略聯盟等42校，協助國小發展創客教育及科技領域課程，相撲車及KUBOT無人搬運車等教具將贈予新北市8間自造教育及科技中心學校，讓學生實際動手做，學習生活應用與解決問題。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，現今科技時代如何增加自身競爭力，擁有解決問題的能力很重要，透過推廣機器人教育串接產業鏈結，搭配國際機器人邀請賽，與來自其他國家的參賽選手同台競技，擴增師生學習履歷，開拓交流國際視野。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春(左)捐贈科技寶創客套件給新北市府，由副市長吳明機(右)代表受贈。記者吳亮賢／攝影
祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春(左)捐贈科技寶創客套件給新北市府，由副市長吳明機(右)代表受贈。記者吳亮賢／攝影
福和國中展示相撲機器人模擬賽。圖／新北市教育局提供
福和國中展示相撲機器人模擬賽。圖／新北市教育局提供

教育局 競爭力

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