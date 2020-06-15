挹注新北創客能量 祥儀捐贈科技寶推機器人課程

為挹注創客教育能量，祥儀慈善文教基金會今捐贈「科技寶」工業積木給新北市政府，落實機器人教育，由副市長吳明機代表受贈，包含防疫武士線上競賽材料包、「科技寶」輕量級相撲車及KUBOT無人搬運車等，給新北市50所自造教育及科技中心及策略聯盟學校使用，推廣創客教育及科技領域課程。

今上午的捐贈儀式中，學生也現場體驗科技寶創客套件，如積穗國小透過機構組裝及機電整合組合防疫武士，並結合自製紅外線感測體溫計、雷切面罩及3D面罩；福和國中則展示相撲機器人模擬賽，透過編寫程式，讓機器人自主移動、作戰。

教育局指出，創客套件將贈予新北市科技中心師生運用，防疫武士將由科技中心轉贈國小策略聯盟等42校，協助國小發展創客教育及科技領域課程，相撲車及KUBOT無人搬運車等教具將贈予新北市8間自造教育及科技中心學校，讓學生實際動手做，學習生活應用與解決問題。