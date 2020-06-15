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未公開招標補助優待特定團體 北市府允檢討

中央社 / 台北15日電

社民黨市議員苗博雅今天指出，台北市中山堂管理所近5年來，每年編列200萬補助中華道與藝學會辦活動，甚至未經公開招標，以3.1折的優惠出租場地，要求市府全面檢討。

無黨籍市議員楊靜宇也質疑，文化局還特別修改「台北書院山長敦聘作業要點」第9條，賦予山長絕對權利，不需公開招標，就能直接提名特定團體取得台北書院共同營運權。

對此，文化局長蔡宗雄表示，中華道與藝學會是協辦單位，若要共同營運台北書院，必須是中山堂自營或招標方式處理，山長則是無給職，已要求限期改正。

台北市市議會下午進行市政總質詢，台北市長柯文哲率局處首長列席備詢。

社會民主黨市議員苗博雅質詢時指出，中山堂管理所近5年來共編1000萬元補助中華道與藝學會辦活動，沒有任何公開評選、審議與招標，一切都是管理所主任黃國琴說了算，「我沒有看過哪個藝文團體這麼爽的，什麼事都不用做，發個函去，每年就有200萬可以拿」。

苗博雅說，中華道與藝學會一年辦4次活動，每年共200萬，等於一次活動費用是50萬，且是以機關名義辦理採購，而非補助款，而申報經費的收據還都拆成10萬以下，涉嫌規避政府採購法。

苗博雅質疑，中山堂台北書院用3.1折優惠租給中華道與藝學會，卻沒有公開招標，涉嫌違反台北市市有公用房地提供使用辦法。

苗博雅指出，台北市政風處調查結果顯示黃國琴已違反採購人員倫理準則，文化局也決議記過一次，並送廉政署，要求應依法輪調，避免久任衍生風險弊端。

苗博雅要求中山堂管理所主任應在一週內依法輪調，市府也要全面檢討中山堂的管理問題。

蔡宗雄答詢時表示，政風處已協助調查，財政局也有指正，已在處理中。

柯文哲被問到中山堂管理所相關問題時，全數都說「不知道」，最終則表示「送政風處，我自己親自調查」。

苗博雅 北市 文化局

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