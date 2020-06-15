路樹根部腐爛倒塌斷八里自行車道 新北市府7月啟動健檢
中央氣象局昨針對17縣市發布大雨特報，新北市也降下龐大雨量，多處行政區出現積水災情，其中八里區左岸自行車道發生路樹倒塌、阻斷通行，市議員鄭宇恩表示，颱風汛期已經到來，市府應超前部署，加強轄區內珍貴樹木及路樹健康檢查，高灘地工程管理處巡管隊長李俊儒表示，將於7月啟動河濱園區樹木健檢，預計年底前全數完成。
鄭宇恩指出，八里區左岸自行車道每逢假日總有滿滿遊客、平日則是居民們散步休憩的重要地點，若路樹倒塌時，正巧有人經過，後果不堪設想，市府應辦理自行車道沿線路樹總體檢，維護民眾安全。
此外，由於倒塌路樹根部出現腐爛，鄭宇恩也要求高灘地工程管理處會同專業單位會勘，提早防除樹木疾病，在颱風季前超前部署，減少路倒情形。
高管處巡管隊長李俊儒表示，八里自行車道倒塌的路樹初步研判可能為褐根病，由於褐根病從樹的外觀無法看出，必須經由儀器及土壤檢測，將於7月起啟動全市河濱園區路樹健檢，優先針對淡水、八里等人潮密集地區，並於年底前全數完成。
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