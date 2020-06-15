老人受虐案 台灣10年增加近4倍

6月15日是世界老人虐待關懷日，新北社會局指出，台灣10年來老人受虐案件急遽增加4倍，另外新北家防中心也統計，女性長輩受虐是男性的2倍，老人受暴時應勇於向外求助，若發現有老人受暴，應發揮雞婆精神，協助通報。

新北家防中心主任許芝綺說，根據衛福部統計，全國老人受虐的人數從2008年的2271人，飆升到2018年的7745人，10年成長今近4倍；新北女年老人受暴女性1039人佔66.73%、男性518人佔33.27%，女性長輩受暴是男性2倍。

許芝綺指出，老人受暴後多以家醜不外揚、擔心子女有前科、未來還需要依靠子女照顧等因素，再加上擔心自己被迫離開家裡等迷思，婉拒社工的服務，甚至隱忍謊稱是自己跌倒受傷。

新北有名阿梅姨（化名）年過70歲原是開朗長輩，卻因為女兒失業在家不工作，甚至染上毒癮酗酒，整天要錢動手搶皮包，導致阿梅姨遭打傷，不得已情況下向朋友訴苦，最後才向家防中心求助。

另名中風需要人攙扶的阿勇伯，其兒子近期因為疫情失業在家，又加上積欠房租壓力喝酒解悶，竟情緒失控動手毆打，直到居服員發現阿勇伯臉部有瘀青，才協助就醫通報家防中心介入。