快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

老人受虐案 台灣10年增加近4倍

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北家防中心設計四格漫畫文宣，盼民眾發現長輩有異時，可以撥打113專線，或洽詢各縣市政府家防中心主動求助。圖／新北社會局提供
新北家防中心設計四格漫畫文宣，盼民眾發現長輩有異時，可以撥打113專線，或洽詢各縣市政府家防中心主動求助。圖／新北社會局提供

6月15日是世界老人虐待關懷日，新北社會局指出，台灣10年來老人受虐案件急遽增加4倍，另外新北家防中心也統計，女性長輩受虐是男性的2倍，老人受暴時應勇於向外求助，若發現有老人受暴，應發揮雞婆精神，協助通報。

新北家防中心主任許芝綺說，根據衛福部統計，全國老人受虐的人數從2008年的2271人，飆升到2018年的7745人，10年成長今近4倍；新北女年老人受暴女性1039人佔66.73%、男性518人佔33.27%，女性長輩受暴是男性2倍。

許芝綺指出，老人受暴後多以家醜不外揚、擔心子女有前科、未來還需要依靠子女照顧等因素，再加上擔心自己被迫離開家裡等迷思，婉拒社工的服務，甚至隱忍謊稱是自己跌倒受傷。

新北有名阿梅姨（化名）年過70歲原是開朗長輩，卻因為女兒失業在家不工作，甚至染上毒癮酗酒，整天要錢動手搶皮包，導致阿梅姨遭打傷，不得已情況下向朋友訴苦，最後才向家防中心求助。

另名中風需要人攙扶的阿勇伯，其兒子近期因為疫情失業在家，又加上積欠房租壓力喝酒解悶，竟情緒失控動手毆打，直到居服員發現阿勇伯臉部有瘀青，才協助就醫通報家防中心介入。

暴力零容忍、社區防虐老，許芝綺說，長輩受暴時應向外求助，若有發現老人受暴要發揮雞婆精神協助通報，家防中心也設計四格漫畫文宣，盼民眾發現有異時，可以撥打113專線，或洽詢各縣市政府家防中心主動求助。

新北社會局指出，台灣10年來老人受虐案件急遽增加4倍，另外新北家防中心也統計，女性長輩受虐是男性的2倍。圖／報系資料照片
新北社會局指出，台灣10年來老人受虐案件急遽增加4倍，另外新北家防中心也統計，女性長輩受虐是男性的2倍。圖／報系資料照片

新北 男性 失業

延伸閱讀

新北樹林區文林國小通學道崎嶇 耗資825萬重建

九份若要建纜車 新北：要兼顧環保與安全

動工打造坪林消防分隊新廳舍 新北共有5消防分局興建中

新北獲前瞻預算再增3地下停車場 2022年底前完工

相關新聞

大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上，社會接受才放行使照

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨...

議員揭中山堂規避採購程序撒錢 柯文哲怒：我親自調查

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅指出，台北中山堂管理所辦活動，一年約200萬預算，卻長期給特定團體，...

民眾黨員秀穿2020燈節工作衣 苗博雅轟「市庫通黨庫」

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅說，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才...

議員轟公宅完工跳票 北市府：因疫情導致延宕

台北市長柯文哲重要施政8年5萬戶公共住宅先前已遭質疑確定跳票。台北市議員邱威傑今天再度質疑，柯文哲任內的公宅政策只有開工...

疫情趨緩 北市643座直飲台重新開放

台北自來水事業處今天表示，配合中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫措施，今天重新開放全市643座直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁查...

板橋9棟屋齡逾34年透天建物 4年後變身23層住商大樓

新北市板橋區實踐路旁9棟總面積621坪的透天建築物，因居住環境不佳、土地未能有效使用，新北市政府分為住宅區及住商混合區進...

坪林茶鄉少年樸玉計畫夏令營隊 即日起報名

為推廣茶文化，新北市坪林茶郊媽祖觀世音菩薩地藏王菩薩文化協會主辦、新北市政府社會局、坪林區公所協辦的茶鄉少年樸玉計畫夏令...

侯友宜參拜協德宮 大讚坪林生態環境、自行車道

後疫情世代，全台各地逐漸全力拚經濟，新北市長侯友宜為振興地方產業，今先前往坪林在地廟宇協德宮揭「忠義千秋」匾額，感謝廟方...

八里左岸盃棒球賽回來了 2千萬全新場地暢快開打

八里區左岸盃棒球賽是在地學校的年度棒球盛典，過去幾年因經費不足停辦，經市議員鄭宇恩協調，在新北市教育局及體育處協助下，今...

希臘型男免費教英文 3小時變身古蹟導覽員

淡水古蹟博物館小小英語導覽員活動，每年開放報名後都立刻秒殺，今年也將於7月31、8月1日舉辦，每梯次3小時，請來旅英5年...

「巴沙魚」標成「多利魚」 北市衛生局開罰業者4萬

為維護食用水產品的安全，台北市衛生局進行生鮮水產品抽驗，今天公布抽驗結果，共計抽驗24件，其中1件標示不符規定，業者將「...

柯文哲講錯蔣渭水歷史 巿府請益他挨批「搞錯對象」　

台北巿長柯文哲上月底在臉書粉絲頁PO出大稻埕無圍牆博物館宣傳影片，遭文資人士發現講錯蔣渭水歷史，北市府緊急將影片下架，表...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。