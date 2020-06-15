客家嬤私藏料理 蘆洲永德里民學包粽子

端午佳節即將到來，新北市蘆洲區永德里延續往例舉辦包肉粽教學，里長陳宥安特別邀請她的外婆及客家料理王的老師，一起教里民製作私藏料理的北部粽，香菇和多種香料熬製而成的滷汁，倒入剛蒸熟的糯米飯中，陣陣撲鼻的香氣，令人食指大動。

蘆洲區永德里里長陳宥安表示，我們每年在端午節前都會舉辦包肉粽活動，今年以傳承的方式教大家製作傳統的北部粽，由外婆傳承給客家料理王的老師，再由老師傳給我們第三代。

陳宥安的外婆何劉富錦，擁有一身好手藝，不但培育出「客家電視台料理王年度冠軍」邱錦瑞老師，也曾多次受邀到景文科大教授古早味料理，多年來努力的付出，就是希望客家古早美味能繼續傳承下去。

何劉富錦說，該做的.該交代的都已經做了，希望他們都能學會，把這些古早美味一代一代傳承下去。

客家料理王邱錦瑞指出，外婆沒有藏私，把好吃的古早味料理全部傾囊相授，現在我也把我學到的，傳授給下一代的孩子們。

隨著疫情趨緩，永德里每周三舉辦的「客家美食班」，也將於6月24日陸續開課，里長歡迎有興趣的民眾踴躍報名，享受DIY的烹飪樂趣。