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客家嬤私藏料理 蘆洲永德里民學包粽子

觀天下 / 記者羅綸宏／蘆洲報導
新北市蘆洲區永德里長陳宥安特別邀請她的外婆及客家料理王的老師，一起教里民製作私藏料理的北部粽。 圖／全聯有線電視提供
新北市蘆洲區永德里長陳宥安特別邀請她的外婆及客家料理王的老師，一起教里民製作私藏料理的北部粽。 圖／全聯有線電視提供

端午佳節即將到來，新北市蘆洲區永德里延續往例舉辦包肉粽教學，里長陳宥安特別邀請她的外婆及客家料理王的老師，一起教里民製作私藏料理的北部粽，香菇和多種香料熬製而成的滷汁，倒入剛蒸熟的糯米飯中，陣陣撲鼻的香氣，令人食指大動。

蘆洲區永德里里長陳宥安表示，我們每年在端午節前都會舉辦包肉粽活動，今年以傳承的方式教大家製作傳統的北部粽，由外婆傳承給客家料理王的老師，再由老師傳給我們第三代。

陳宥安的外婆何劉富錦，擁有一身好手藝，不但培育出「客家電視台料理王年度冠軍」邱錦瑞老師，也曾多次受邀到景文科大教授古早味料理，多年來努力的付出，就是希望客家古早美味能繼續傳承下去。

何劉富錦說，該做的.該交代的都已經做了，希望他們都能學會，把這些古早美味一代一代傳承下去。

客家料理王邱錦瑞指出，外婆沒有藏私，把好吃的古早味料理全部傾囊相授，現在我也把我學到的，傳授給下一代的孩子們。

隨著疫情趨緩，永德里每周三舉辦的「客家美食班」，也將於6月24日陸續開課，里長歡迎有興趣的民眾踴躍報名，享受DIY的烹飪樂趣。

客家美食 疫情

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