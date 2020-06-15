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新鮮爽脆「綠竹筍包子」 平溪農會季節限定
正值仲夏，平溪區農會利用在地農產研發出多項新品，包括平溪三寶的珠蔥製作成蘇打餅乾，甫上任的平溪區長曾繁盛也特地來試吃，剛研發出「綠竹筍包子」，不僅新鮮爽脆，且葷素皆可，季節限定，歡迎民眾來訂購。
今年因為遇上肺炎疫情，餐廳節省食材開銷，而平溪區農會為幫助滯銷農民，進行多項新品開發，包括春季開始種植的珠蔥，拿來製成珠蔥餅乾，為了讓大人小孩都喜歡上口，將珠蔥剁碎打入餅乾原料，外觀雖看不到綠色菜葉但香氣逼人，加上農會特色農產土蜂蜜更是絕配，又鹹又甜都是來自平溪山水的精華，而剛上任的平溪區長曾繁盛也力推最近的農會新品「綠竹筍包子」。
平溪區長曾繁盛表示，包子一顆將近小碗大小，雖然是素的，但吃了相當有飽足感，設計構想除了Q彈的麵皮、增加口感的麵筋和增加風味的香菇，平溪綠竹筍的爽脆被完整保留，與市面賣的筍包相當不同，不過這樣的美味還是得顧到在地產期，止到七月底，民眾向平溪農會訂購要把握手速。
平溪區農會總幹事陳欽黎表示，6/20這周六便是平溪區的綠竹筍評比大賽，當天也將正式舉辦「綠竹筍包子」的試吃活動，歡迎在地鄉親上午9:30來到東勢國小捧場，吃出在地農特產品的好口碑。
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