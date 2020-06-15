防疫新生活拼經濟 汐止區長帶頭逛市場

疫情期間，許多店家、攤商生意都受到影響，隨著防疫新生活展開，為了推經濟，新北市汐止區長陳健民帶頭消費，到了秀豐市場買了炸雞翅、麵線等在地美食跟同仁分享，也歡迎民眾有空多到市場逛逛，買生鮮產品吃美食。

第一站就先到了市場排隊美食炸雞攤位上，買了雞塊、雞翅等等，防疫新生活開始，大家逐漸回歸日常生活步調，振興經濟也很重要，所以，汐止區長陳健民帶著大家逛市場，刺激消費，整個秀豐市場逛了一圈，裡頭應有盡有，有生鮮疏果、熟食，除了許多星級名攤，也有排隊美食，而且付錢也很方便，沒帶現金，可以像區長一樣用行動支付。

汐止區長陳健民表示，在疫情逐漸緩和之後，接下來振興經濟是我們要去推動的，侯市長也希望從市府到地方都能夠跟在地的攤商、夜市店家做結合，所以，我們第一站就選在秀豐市場，買了滷味、炸雞翅、蔥油餅、蚵仔麵線、蛋糕，這都是秀豐市場很有名的小吃，汐止區民如果有空的話可以到秀豐市場消費，除了有一般的現金支付，也能行動支付，提供大家一個更方便的消費方式。

秀豐市場自治會長施秀錦說，因為這次疫情的關係，市場的業績都下滑，非常高興區長到汐止秀豐市場來帶動買氣，歡迎好朋友們多到市場來買好吃的東西，我們攤商的東西都非常的新鮮，還有我們秀豐市場也推行動支付，而且這個月台灣pay有在做促銷，希望大家多到市場來促進消費，讓秀豐市場可以活絡起來。