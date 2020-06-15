淡水清水巖立沿革石碑 寫出蓬萊老祖典故
淡水四大廟之一的「淡水清水巖祖師廟」，每年農曆初五大拜拜更是地方盛事，供奉篷老祖故事性非常豐富，因此，廟方今年在廟宇的左側，設立一塊沿革石碑，寫出廟方的歷史典故，讓大家更加了解清水祖師爺，保佑在地居民的種種神蹟故事。
淡水清水巖管理委員會主委李宗燦表示，淡水清水巖祖師廟，不只是地方上的居民，定期祭拜的地點，更是許多外地遊客，喜愛來到這裡，體驗在地宗教文化的重要景點，更是一處市定古蹟。
廟方表示，在這一塊長三米乘兩米的石碑上頭，不僅寫出最初祖師廟在1937年建廟完成的紀錄，還有清水祖師爺，過去保佑在地居民的種種神蹟故事，廟方說現在設立了沿革，也讓祖師廟有更完整的說明，同時也可以做為遊客導覽的最佳景點。
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