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淡水媽祖香包大方送 二千份送幼兒園、民眾

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」特別製作二千份淡水媽祖小香包，送給淡水區公私立幼兒園及民眾索取。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」特別製作二千份淡水媽祖小香包，送給淡水區公私立幼兒園及民眾索取。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的媽祖廟「福佑宮」，為在端午節前夕，保佑地方居民平安，特別製作二千份淡水媽祖小香包，一千份送給淡水區公私立幼兒園，另外端午節當天在也福佑宮前廣場送出一千份，免費送給民眾索取保平安。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，今年因為受疫情影響，取消了遶境與健行活動，而在端午節，特別製作了平安吉祥媽祖香包，小小一個有Q版的淡水媽祖圖樣，由於廟方沒有正確淡水的幼兒園名單，因此從18日開始，私立幼兒園可以主動向廟方連繫，每間上限50份，而公立幼兒園則是由區公所發送。

淡水區長巫宗仁表示，淡水福佑宮相當熱心，而且每年都會有公益活動，不僅是捐贈物資，還有住宅消防警報器，而這次香包公所也會協助發送。廟方表示，透過平安吉祥香包的發送，除了在端午節時應景，更希望藉由媽祖的庇佑，讓拿到香包的幼童還有民眾都可以保平安。

淡水 媽祖 幼兒園

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