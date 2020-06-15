議員轟公宅完工跳票 北市府：因疫情導致延宕

台北市長柯文哲重要施政8年5萬戶公共住宅先前已遭質疑確定跳票。台北市議員邱威傑今天再度質疑，柯文哲任內的公宅政策只有開工、沒有完工，原本預計今年3至5月要完工的多處公宅也完工跳票。北市都發局長黃景茂回應，公宅大多都有依工程進度，只有少數3-4%延宕工程，主要是因為疫情期間缺工、缺原物料導致工期延遲。

邱威傑質疑，北市府原訂今年3至5月要完工的北投新奇岩公宅，2019年5月預估完工日期為今年3月；大同明倫公宅原訂今年4月完工；內湖瑞光公宅預計也是今年4月要完工；南港中南公宅及萬華青年二期也都原訂5月完工卻都跳票，甚至明年後年的公宅，也是進度延期再延期。

議員質疑，北市府的執政效率到底哪裡出了問題？黃景茂說，大多都有依照工期，但少數延宕主要是因為疫情期間缺工、缺原物料，導致工期延遲。

除工程落後，邱威傑也質疑，北市府公宅越來越多需要管理單位，但他去年質詢時提出應訂定「行政法人組織自治條例」，當時北市府也承諾，會在本會期前送進議會審查，但現在會期僅剩三周，法務局尚未拿到草案。黃景茂說，目前自治條例已討論完，但要先送內政部，涉及財務也會提報北市府晨會。