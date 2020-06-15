北市性平會挨批行政干預 議員要求全程直播

多名議員質疑台北市性平教育委員會黑箱作業，像是會議記錄遭竄改及撕毀、單一團體有多名代表等，挨批行政干預，社民黨市議員苗博雅今天要求全程直播。

教育局主秘陳素慧今天表示，每次會議都有主題，此次會議主題與國小教材有關，所以台北市國小學生家長會聯合會才有多名代表列席，因曾獻瑩是台北市國小學生家長會聯合會理事，發言自然代表台北市國小學生家長會聯合會。

台北市教育局5月公布第8屆性平教育委員會委員名單，多名跨黨派市議員和民團代表針對名單提出質疑，包括2席民間團體代表都是同一團體推薦，且這2名委員都有違反性別平等意識的不當言論紀錄等。

時代力量市議員黃郁芬、林穎孟以及社會民主黨市議員苗博雅在市政總質詢時更指出，台北市性平教育委員會黑幕重重，像是會議記錄遭竄改，林穎孟指出，會議錄音與公開上網的會議紀錄完全不同。

又如單一團體有多名代表，黃郁芬指出，台北市國小學生家長會聯合會總會長吳宜倫與理事曾獻瑩、成員張喜文與會，並在會中發言，然而，會議紀錄上原本寫「曾獻瑩」，之後卻被改成「台北市國小學生家長會聯合會」。

苗博雅則指出，性平教育委員會開會過程中亂象叢生，除了依法要保密的議程外，應全程直播，台北市長柯文哲則表示，全市府有60幾個委員會，要通案處理。

另有媒體報導，教育局在2017年某次會議要求委員、工作人員撕毀小組會議紀錄，只因教育局決議下次大會再表決。

陳素慧表示，那次會議有一本手冊，內容包括會前會的會議紀錄及每個案件的輔導成效檢視，會議紀錄並未成案，擔憂外流後會引發紛爭，所以要求不得將手冊帶走。而個案輔導成效有校名、案件情形，也不能外流。

陳素慧說，當時有委員堅持要帶走手冊，所以才建議若真的要帶走，載有上述兩部分資料的頁數要撕下來。