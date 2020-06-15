九份若要建纜車 新北：要兼顧環保與安全
新北市日前通過「空中纜車系統營運管理辦法」，交通局長鍾鳴時指九份是未來最有機會興建纜車的地方。新北觀旅局長張其強指出，目前新北沒有空中纜車的相關規劃，民間若有願意，也同樣要兼顧安全和環保的考量。
張其強說，九份仍有部分地區屬於重金屬汙染的整治場域，有非常嚴格的環保規定，且該區過去是煤礦產地，地層下有許多複雜的坑道，除了環保考量也有地質是否適合的問題。
張其強表示，是否興建纜車必須要審慎評估，不能造成環境二次污染，不要破壞環境生態，更重要的是一定要確保安全。
鍾鳴時說，管理辦法出爐後，讓欲興建空中纜車的業者有法可循，多了份保障也許就有人願意提出，興建纜車除了要有龐大資金，頭尾車站位置非常重要。
鍾鳴時指出，以新北來說九份有機會，上面有黃金博物館、九份老街，整個山上就是遊憩區，而且目前上山路程環境不好，也不能再多開道路，九份未來興建空中纜車的機會相對較高。
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